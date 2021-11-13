إزالة 15 حالة تعد على ترعة الإسماعيلية

شنت مديرية الري بالإسماعيلية، بالتعاون مع مديرية الأمن، حملة أمنية مكبرة بمركز ومدينة أبوصوير، لإزالة التعديات على حرم ترعة الإسماعيلية.

وتمكنت الحملة برئاسة المهندس محمد عبد المنعم، رئيس مركز ومدينة أبوصوير، والعقيد وليد المصري، مأمور مركز أبوصوير، صباح اليوم السبت، من إزالة 15 حالة تعد على حرم الري بترعة الإسماعيلية.

استمرار الحملة على كل المجاري المائية

وتمكنت الحملة من إزالة كل التعديات والإشغالات على حرم الري بترعة الإسماعيلية بنطاق مركز ومدينة أبوصوير، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشملت التعديات أكشاك مخالفة واستغلال حرم الري في زراعة بعض المحاصيل لتوافر المياه والتربة الخصبة.

ونبهت الحملة على المواطنين بعدم إعادة الإشغالات مرة أخرى، لعدم تعريضهم للمساءلة القانونية.

محافظ الإسماعيلية يوجه بتكثيف الحملات

ووجه اللواء شريف بشارة بضرورة تكثيف الحملات الأمنية على كل نطاق المحافظة بإزالة التعديات علي حرم ترعة الإسماعيلية، وكل المجاري المائية بالتوازي مع مشروع مصر القومي لتبطين الترع والمصارف.

وأكد «بشارة»، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حال عودة أي تعديات بعد إزالتها مرة أخرى، وإحالة المخالفين النيابة العامة.

الرئيس يوجه بإزالة التعديات

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إزالة أي تعديات على حرم المجاري المائية، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وقال إن الدولة تنفذ مشروعات وإجراءات فوق الخيال، كمشروع تبطين الترع وغيرها، مؤكدا أنه لن يتم القبول بالتعديات على قدرات الدولة من أجل تحسين أحوال المواطنين.

وأكد الرئيس السيسي، إزالة أي تعد على الأراضي الزراعية، أو تعد على منشآت وجسور، قائلاً «كان بيعدى 80 مليون متر مياه كافيين للري، بقوا 30 مليون».