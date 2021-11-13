تفاصيل مقتل طالب على يد مسجل خطر بالإسماعيلية: خلص عليه بفأس وطلب فدية

كشفت الأجهزة الأمنية، تفاصيل مقتل طالب بمنطقة التل الكبير في الإسماعيلية، حيث تبين أن المجني عليه، طالب لم يتجاوز عمره 15 سنة، وكان على علاقة صداقة مع مسجل خطر يدعى «سيد . م» 23 سنة، ووقع بينهما خلاف بسبب مبلغ مالي، وإبلاغ المجني عليه أسرة المتهم بسوء سلوكه.

المسجل يستدرج الطالب

ووفقا لتحريات قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للقطاع، فقد استدرج المتهم المجني عليه، إلى أرض زراعية، بحجة نقل كمية من الخضر بالتروسيكل، ثم غافله وقتله بفأس ثم استولى على متعلقاته وقام بدفنه، ثم أجرى اتصالا بأسرته وطلب فدية لإطلاق سراحه.

وكان مركز شرطة التل الكبير بمديرية أمن الإسماعيلية، تلقى بلاغا من مزارع، مقيم بدائرة المركز، بغياب نجله، طالب 15 سنة، عقب خروجه من المنزل، وورود اتصال هاتفي من هاتف نجله المتغيب من شخص مجهول، على هاتف عمه، مزارع مقيم بذات الناحية، وطلب خلاله المتصل مبلغا ماليا نظير عودة المتغيب.

اتصالات للتفاوض

كما ورد اتصال هاتفي على هاتف خال المتغيب، سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة القصاصين، وطلب خلاله المتصل مبلغا ماليا نظير إعادة المتغيب.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة القصاصين، له ملعومات جنائية، ومطلوب التنفيذ عليه في 4 قضايا متنوعة، وتربطه علاقة معرفة بالمجني عليه.

القبض على المتهم

وتم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بعقده العزم على التخلص من المجني عليه لوجود خلافات بينهما، فقام باصطحاب المجني عليه بالتروسيكل الخاص به، إلى أرض زراعية كائنة بدائرة المركز بحجة قضاء بعض الاحتياجات، وقام بالاعتداء عليه مما أدى إلى وفاته.

وقام المتهم بالإرشاد عن الجثة بالمكان، وقدم الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، الذي كان يستخدمه في التفاوض، وكذا التروسيكل المستخدم في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهم للنيابة التي تولت التحقيق وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة القضية.