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ضبط مسجل خطر روع المواطنين بـ«سيف» في كفر حجازي بالمحلة

كتب:

أحمد فتحي
12:29 م | الخميس 04 نوفمبر 2021
ضبط بلطجي بحوزته سيف في المحلة

ضبط بلطجي بحوزته سيف في المحلة

تمكن ضباط مباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، من إلقاء القبض على مسجل شقي خطر من أباطرة الإجرام ومروجي المخدرات وبحوزته «سيف»، أثناء ترويعه المواطنين بشوارع قرية كفر حجازي مركز المحلة الكبرى.

أمن الغربية يضبط بلطجيا

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد عصام مصطفى مأمور مركز شرطة المحلة الكبرى، يفيد بقيام مسجل خطر يحمل أسلحة بيضاء بفرض إتاوة ترويع المواطنين.

جهود أمنية لضبط المتهم

وأوصي اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث جنائي لضبط المتهم، وبتقنين الإجراءات، تمكن الرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز شرطة المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المدعو «م.ح»، 28 سنة عاطل، مسجل شقي خطر، وبحوزته «سيف»، يستخدمه في تهديد المواطنين، وكشفت التحريات أن المتهم حاول ترويع المارة بعد نشوب مشاجرة بينه وبين أحد الباعة بمنطقة كورنيش كفرحجازي.

وأفاد شهود عيان أن المتهم أشهر سيف أثناء مشاجرته مع البائع والتقط المواطنون فيديو للواقعة، كما تمكن أحدهم من السيطرة عليه وإبعاده عن المواطنين خشية ارتكاب جريمة.

وتبين أن المتهم له كارت معلومات جنائية بالقسم وذاعت شهرته في الاتجار بالمواد المخدرة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فأمرت بحبس المتهم المذكور 4 أيام على ذمة التحقيقات .

فيما وجه أهالي قرية كفرحجازي الشكر للجهات الشرطية لضبطهم للمتهم حال وصول الصور والفيديوهات إلى الشرطة خلال 24 ساعة الأخيرة .

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