مصرع «رجب أحلام» بتبادل إطلاق نار مع الشرطة بالفيوم.. قتل 3 من أشقائه

تبادل كثيف لإطلاق النيران دام نحو نصف الساعة بين عنصر إجرامي شديد الخطورة «فئة أ»، انتهى بمقتل مسجل خطر شهير بالفيوم، وضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة ضمت الـ«إستروكس» والبانجو والشابو، إذ داهمت القوات دولاب بيع المخدرات الخاص به على الطريق الدائري بمدينة الفيوم، وتحديدا بمدخل قحافة إلا أنّه فور رؤيته القوات أطلق وابلاً من النيران عليهم ليفر هاربا، وبادلته قوات الشرطة إطلاق النيران ليلقى مصرعه خلال تبادل إطلاق النيران، ويسقط جثة هامدة بجوار سلاحه والمخدرات التي يقوم بالإتجار فيها.

بلاغ بمقتل عنصر إجرامي شديد الخطورة

تلقت مديرية أمن الفيوم، إخطارا يفيد مقتل عنصر إجرامي شديد الخطورة، وهو مسجل خطر «فئة أ»، وشهرته «رجب أحلام» خلال تبادل إطلاق نيران مع الشرطة، وعثر بحوزته على كمية كبيرة من المواد المخدرة.

وكان الرائد أحمد طرفاية، رئيس مباحث قسم شرطة أول الفيوم، قد شن حملة أمنية مكبرة لمداهمة أكبر وكر لتجارة المواد المخدرة بنطاق القسم، الذي يديره مسجل خطر فئة أ يدعى «رجب أحلام»، وفور وصول الشرطة أطلق عليهم النيران فبادلوه الإطلاق ولقي مصرعه خلال المطاردة الأمنية.

ضبط مخدرات الشابو والبانجو والإستروكس

وبتفتيش الوكر، عثر ضباط قسم شرطة أول الفيوم على سلاح آلي وذخيرة بجوار جثة «رجب أحلام»، بالإضافة إلى 6 كيلوجرامات بانجو، و4 كيلوجرامات إستروكس، وكمية كبيرة من مخدر الشابو.

تجدر الإشارة إلى أنّ «رجب أحلام» قتل ثلاثة من أشقائه العام الماضي بعد إطلاق وابلاً من النيران عليهم، لقيامهم ببيع المواد المخدرة في المناطق الخاصة به.