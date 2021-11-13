خالد الجندي يرد على فتوى سرقة «الجن» لأموال من خزنة: «دي ليلة سودة»

استنكر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، تعقيب داعية إسلامي على سؤال أحد الأشخاص عن سرقة خزنته، إذ أفتى له بأن جنًا مسلطًا عليه، وأن الجن له القدرة على سرقة الأشياء من الناس، قائلًا: « ده ليلة سودة، فهذه الفتوى تعني أن الله في نظر من أفتى غير قادر على منع الجن من سرقة الإنسان، حتى يحافظ على حضارة الإنس من حضارة الجن، اشمعنى إحنا منسرقش الجن؟، ليه مكتوب علينا نبقى ملطشة؟»، لافتا إلى أن المس يصيب الجميع بشكل يوميا، وذلك خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، والذي يُعرض على شاشة «دي إم سي».

المس عبارة عن تغير نفسي مش هيحولك لقرد ولا غزالة

وأضاف «الجندي»، أن قصة أبى هريرة رضي الله عنه التي استدل بها الداعية صحيحة وموجودة في الصحيحين، إذ كان حارسا لبيت المال، ووجد شخصا يسرق منه، فبكى السارق وقال له إنه لديه أبناء فتركه، وفي اليوم الثاني تكرر نفس الأمر، وفي اليوم الثالث قرر أن يتوجه به لرسول الله، فقال: «دعني فإني أعلمك كلمات ينفعك الله بها، قال: ما هن؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح، فخلي سبيله»، فقال النبي: «أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قال: لا قال: ذاك شيطان».

الشياطين ليسوا من الجن فقط

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الشياطين ليسوا من الجن فقط، مستدلًا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى «شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ»، معقبًا: «عاوزين تفهمونا أن أبي هريرة عنده قدرة أنه يمسك الجن، وعنده صلاحية العفو عن حرامي، لا يصح أن نسوق الحديث للترويج للناس أن الحرامي عفريت، إيه العفريت اللي جعان وعايز تمر ده؟!»، موضحًا أن حالة المس تصيب جميع الناس يوميًا وتتمثل في النسيان والعصبية والزهق والملل والخوف غير المبرر، «المس تغير نفسي مش هيحولك لقرد ولا غزالة، ولا حالة جرب»، معتبرًا أن تسويق رواية أبو هريرة على أن هناك حرامية من الجن، يفتح الباب أمام كل حرامي.