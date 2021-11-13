بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص بينهم طفل في انقلاب «تروسيكل» بالإسماعيلية

أصيب 5 أشخاص بإصابات بالغة جراء انقلاب دراجة نارية «تروسيكل» على وصلة الدواويس الواصلة بين مركز القصاصين وطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.

تلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد انقلاب «تروسيكل» يحمل 5 أشخاص بينهم طفل في عمر 5 أعوام قرب قرية الدواويس بالقصاصين.

نقل المصابين إلى المستشفى

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بـ 5 سيارات إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج.

وقالت المصادر الطبية إن المصابين هم محمد أحمد جاد مقيم بمدينة فاقوس، اشتباه كسر بالعمود الفقري، ونادر أحمد محمد، مقيم بمدينة فاقوس، كسر بالفخذ الأيمن، وكدمات بالجسم، كرم محمد أحمد مقيم بمدينة فاقوس كسر بالعمود الفقري، أحمد كرم أحمد، كدمة بالرأس.

وقالت المصادر الطبية أنه تم استقبال المصابين في قسم الطوارئ وعمل الإجراءات والفحوصات الطبية اللازمة لهم فيما تم حجزهم لحين استقرار حالتهم الصحية.

إصابة عجوز في حادث على طريق فايد

وكان أصيب عجوز في السبعينيات من العمر بإصابات بالغة جراء تصادم سيارة ملاكي مع دراجة نارية علي طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي يدعي محمد رمضان مسعد مقيم بقرية أبو سلطان.

ووقع حادث تصادم بين سيارة رقم (7518) مع دراجة بخارية على طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي بمنطقة أبو سلطان التابعة لمركز ومدينة فايد بالإسماعيلية.

ودفع مرفق إسعاف الساناعيبية برئاسة الدكتور حسن درويش بسيارة إسعاف نقلت المصاب إلى مستشفى جامعة قناة السويس فيما قالت المصادر الطبية أن الحادث أسفر عن إصابته بكسر مضاعف بساعد الأيمن، واشتباه بارتجاج في المخ.