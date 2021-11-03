إعلامية صينية تكشف تفاصيل دعوة «بكين» مواطنيها لتخزين الطعام

كشفت الإعلامية الصينية فيحاء وانج، حقيقة إعلان الحكومة الصينية حالة الطوارئ أمس ودعوتها لمواطنيها بتخزين المنتجات الأساسية التي يحتاجونها لتلبية احتياجتهم اليومي وأي طارئ، من دون أن تفصح عن سبب ذلك، ما آثار ذلك شكوك البعض بشأن ظهور فيروس جديد أو كارثة في الصين، قد تنتشر حول العالم، على غرار ما حدث لفيروس كورونا «كوفيد 19».

الحكومة الصينية تهدف للحفاظ على أسعار الخضراوات

وقالت وانج، خلال لقاء عبر «سكايب» من الصين، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، اليوم الأربعاء، إنّ وزارة التجارة الصينية أصدرت منشورا للحفاظ على أسعار التوريد، وتثبيت أسعار الخضراوات، وغيرها من الضروريات اليومية في السوق لهذا الشتاء والربيع المقبل.

وأوضحت الإعلامية الصينية، أنّ دعوة وزارة التجارة يهدف لتشجيع المواطنين لتخزين كمية معينة من الضروريات اليومية حسب الحاجة، لتلبية الاحتياجات والحياة اليومية وحالات الطوارئ، لافتة إلى أنّ ما تسبب في إثارة الجدل، كلمة «الطوارئ» التي انتشرت على معظم المواقع الإخبارية.

الصين تستعد لاحتمالية ارتفاع إصابات كورونا

وأكدت وانج أنّ دعوات الحكومة الصينية تهدف للاستعداد لفصل الشتاء مع انخفاض درجات الحرارة، وارتفاع بعض حالات فيروس كورونا خلال الشتاء، حيث شجّعت الحكومة المواطنين، على تخزين الضروريات اليومية، خوفا من احتمالية تعرض بعض المدن الصينية للمزيد من الإغلاق الجزئي، لمحاصرة انتشار حالات الإصابة بالفيروس.

دعوات تخزين الطعام في الصين

وشددت الإعلامية الصينية، على أنّ دعوات الحكومة للمواطنين بتخزين المواد الغذائية ليست إجبارية، ولكنها نوع من أنواع التشجيع والاقتراحات والتوجيهات، لتجنب ما حدث سابقا من حيث ارتفاع عدد الإصابات.

وعن الوضع الوبائي في الصين ومعدلات تطعيم المواطنين، قالت وانج إنّ معظم الصينين تلقوا اللقاح الصيني بجرعتين، ويوجد حاليا تطعيم بجرعة ثالثة لزيادة فعالية اللقاح.

وكانت الحكومة الصينية دعت شعبها إلى تخزين المواد الغذائية، دون تحديد سبب الدعوة، ونشرت وزارة التجارة الصينية مساء أول أمس الإثنين، إعلانا عبر موقعها الإلكتروني، داعية العائلات الصينية إلى تخزين كمية معينة من المنتجات الأساسية لتلبية الاحتياجات اليومية وحالات الطوارئ.