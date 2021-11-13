عضو «صحة النواب»: الوضع الوبائي لكورونا في مصر مستقر

حذرت منظمة الصحة العالمية، العالم أجمع، من خطورة التأخر في إعادة فرض القيود المتعلقة بجائحة فيروس كورونا، ما أثار تساؤلات عن احتمالية لجوء مصر لإعادة فرض إجراءات الغلق وإحكام السيطرة لمنع انتقال العدوى.

فرض قيود جديدة وإجراءات احترازية

وفي هذا الصدد، تقول الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مصر دخلت بالفعل في الموجة الرابعة من جائحة كورونا، لكن تظل موجودة في الخط الموحد للفيروس.

وأضافت لـ«الوطن» أن العالم يشهد خلال هذه الفترة تحورات جديدة من فيروس كورونا خاصة في دول أوروبا، ما أدى لإثارة القلق من انتشار العدوى، لذا فإن دولًا لجأت لتقديم الجرعة الثالثة لمواطنيها.

وتابعت عضو لجنة الصحة، بأن فكرة فرض قيود جديدة وإجراءات احترازية أكثر صرامة مما نحن عليه الآن، تتعلق بالقانون الجديد الخاص بالجوائح الطبية الذي تم اعتماده مؤخرًا من مجلس النواب، لافتةً إلى أنه يمكن فرض قيود جديدة بحسب الوضع الوبائي في مصر.

مصر في أفضل حالة من الاستقرار

وأشارت الدكتورة إيناس عبد الحليم، إلى أن مصر حاليا في مستوى جيد بالنسبة للجائحة، بدليل سير العملية التعليمية بجميع المدارس والجامعات بشكل طبيعي، وعلى الرغم من ذلك لم يتم تسجيل حالات جديدة مصابة بالفيروس بين صفوف الطلاب.

وقالت إن الدولة حرصت على تطعيم الموظفين وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في المؤسسات الحكومية، واقتربت من إنهاء مرحلة تطعيم جميع الطلاب، لافتةً إلى البدء في تطعيم الأطفال، ما يدل على أن مصر تمر بفترة من الاستقرار في مواجهة فيروس كورونا.

عداد كورونا في مصر والعالم

الجدير بالذكر أن إجمالي الحالات التي أصيبت بالفيروس في مصر، وصل إلى 342 ألفا و19366 حالة وفاة، بينما بلغ إجمالي المصابين في العالم نحو 253 مليونا، ونحو 5.09 مليون وفاة على مستوى العالم.