صيدلي: الموافقة على علاج مرضى كورونا بعقارين ستكون للحالات شديدة الخطورة

لا يزال الحديث عن علاج لفيروس كورونا محيراً لكثير من العلماء، فحتى هذه اللحظة لم يكتشف دواء يقضي نهائيا على هذا الوباء، إلا أن الأبحاث والتجارب لا تزال تظهر على الساحة العلمية بشكل مستمر، وكان آخرها موافقة وكالة الأدوية الأوروبية على التجربة السريرية لعقارين بعد تطويرهما من الشركتين المنتجتين لهما.

وكشفت وكالة الأدوية عن استخدام العقارين في علاج «كوفيد-19» من خلال الأجسام المضادة التي ستساعد على منع ظهور أعراض شديدة على المصابين بالوباء، مشيرة إلى أن الآثار الجانبية للعلاجين مناسبة مقارنة مع التفاعلات الناتجة من حقن اللقاح.

وذكرت الوكالة في بيان لها أن عقار «رونابريف» و«ريجكيرونا» أول دواءين من فئة العلاجات أحادية النسيلة يحصلان على موافقة للاستخدام كعلاج ضد فيروس كورونا.

عقار غالٍ لا يستعمل للأطفال

وفي هذا السياق، أوضح «محمد ناجي»، طبيب صيدلي لـ«الوطن»، فائدة العقارين وأهميتهما في علاج فيروس كورونا، خاصة أن عقار «رونابريف» يتكون من مادتين فعالتين ويتاح استخدامه لمن تتخطى أعمارهم الـ12عاما فقط، لذا يُحتمل قصر استعماله على الحالات شديدة الخطورة.

وأضاف «ناجي» أن تكلفة عقار «رونابريف» مرتفعة، وقد يصل سعر الجرعة الواحدة لـ 2000 جنيه، مؤكداً أنه في حالة إدراجه كبديل للتطعيم سيرتفع ثمنه إلى الضعف خاصة أنه يستورد من الخارج بالطلب.

وأكد «ناجي» أن الأجسام الأحادية المضادة الموجودة في العقارين عبارة عن بروتينات على شكل «Y» ترتبط بالانتفاخات التي تنتشر على سطح الفيروس ما يمنعه عن غزو الخلايا البشرية.

ظهور موجة جديدة في أوروبا

من جانبه، قال أحمد شاهين، أستاذ الفيروسات بجامعة الزقازيق لـ«الوطن»، إن الموافقة على العقارين خطوة مهمة ضد الفيروس، في ظل اعتماد التكتل حاليًا على أربعة لقاحات، مؤكدًا أن موافقة وكالة الدواء الأوروبية على العقارين الجديدين لعلاج كورونا في الوقت الحالي جاء مع ظهور موجة جديدة من الوباء الذي اجتاح كثير من البلدان الأوروبية.

ونبه «شاهين» بضرورة تلقي جرعة تنشيطية من لقاحات كورونا بعد ستة أشهر من تلقي الجرعة السابقة، مشددًا على أهمية التزام المواطنين بالتطعيم ومراعاة الإجراءات الاحترازية، لتفادي الموجة الرابعة بسلام.