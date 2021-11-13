خالد الجندي عن ادعاء زواج الإنسان بـ«الجن»: «بقينا أضحوكة»

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن كل شيء كان يحدث في العصور القديمة، كان يُفسر بالجن، إذ إن البعض كان يُرجع تأخر الرزق والزواج وأشياء كثيرة من أمور الدنيا للجن، وحتى الوفاة كانوا يربطونها بالجن، موضحًا في الوقت ذاته، أنه لا يوجد تفسير علمي لما كان سائدا في هذا الزمن، وأن البعض دائمًا يتحدث عن خلق الناس لأعذار بعيدا عن الأسباب الحقيقة، مثل خسارة التجارة نتيجة عمل بوقف الحال من الجن، وبقينا أضحوكة للأسف الشديد.

كل من يدعي أنه متزوج من جن أو جنية «كاذب»

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، على شاشة «دي إم سي»، أن هناك مواطن سرقت خزنته، وأفتى له شيخ بأن الجن وراء هذا الأمر، «دي أكاذيب كلها، ده واحد تم تغفيله وطالع يطلع تغفيله علينا»، مؤكدًا كذب كل من يدعي أنه متزوج من الجن أو يتعامل معهم، فهؤلاء الأشخاص لديهم «زهايمر أو فقدان لحظي» ويلقون التهم على بعضهم البعض لتزييف الجو العام ويعلقون الموضوع على الجن والعفاريت.

تزييف العقل وعدم احترام المنطق والعلم وراء «شائعات الجن»

وأشار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إلى أن ذلك يفتح الباب لكل لص ومرتشٍ بأن يردد عبارة الجن، ووصل الأمر إلى أن البعض يقول إنه تزوج من الجن أو جنية، «هذه الأقاويل نتيجة رعونة الشيوخ في توضيح وتبيين الحقائق بشكل علمي ومنهجي، فضلًا عن تزييف العقل وعدم احترام المنطق والعلم والبحث العلمي، بقينا أضحوكة للأسف الشديد».

وتابع الشيخ خالد الجندي: «هتلاقي من يدعي أن النار اشتعلت في منزله وكل هذه الأحداث ناتجة عن تغفيله أو حد ضحك عليه من داخل منزله وجاي يرمي جهله وبلاه علينا، ويقولنا الجن فبقينا أضحوكة، أبو حنيفة رفض الإفتاء في هذا الأمر، سألوه عن فتوى تخص زواج الإنسان من الجن فقال: كل واحدة كده هتيجي حامل وتقول إن ده حصل من الجن؟».