حظك اليوم برج الميزان الأحد 14-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الميزان أنه يحب الحيادية في جميع أمور حياته، سواء كانت الشخصية أو المهنية، ودائما ما يكون مولود هذا البرج شريكاً مثاليا ورومانسيا ومحبوباً بمجرد أن يلتزم في علاقة عاطفية، وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

القمر يدعمك في منزل العمل ويدفعك لتنظيم وقتك وجهودك وتستطيع أن تنهي أعمالا متأخرة.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

رغم التشوش والضغوط.. يمكنك أن تهتم بمن تحب، وتنفعك موهبتك في التحليل والاستنتاج.

من أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة اللبنانية ديانا حداد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أكتوبر.