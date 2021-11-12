حظك اليوم برج الميزان الجمعة 12-11-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الميزان لا يحب الكذب أو الخيانة، ودائمًا يعطي دون أن ينتظر مقابل لعطائه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

القمر في منزلك السادس يجعلك اليوم تركّز في كل نشاط تقوم به، وتحرز تقدما سريعًا، وتنجح في أن تجمع من حولك على هدف واحد.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

رغم التشوش.. تؤثر في الآخرين وتنجح اليوم في أن تحقق ذاتك من خلال نشاط ممتع ولا شيء يفقدك حماسك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة صفاء أبو السعود، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.