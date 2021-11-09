حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 9-11-2021 مهنيا وعاطفيا

من أبرز عيوب امرأة برج الميزان أنها تكره بسرعة، فهي تكره من يؤذيها أو يعاملها معاملة لا تستحقها من وجهة نظرها.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

القمر في مربع برجك يجعلك تميل للغضب وينصحك الفلك بالتحكم في انفعالاتك.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

الوضع الفلكي قد يصيبك بالتوتر، ومن المهم أن تتجنب أي جدال قد يؤدي لصدام مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة صفاء أبو السعود، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.