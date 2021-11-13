توقعات بوصول مؤشر البورصة «الثلاثيني» إلى 11800 نقطة بعد قرارات «الوزراء»

يترقب المتعاملون في البورصة المصرية، أحجام وقيم التداولات للأسبوع الجاري، وذلك بعد إعلان مجلس الوزراء عن حزمة من القرارات الأربعاء الماضي، لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال.

«عطا»: أداء جيد للمؤشرات في ظل استيعاب السوق للمحفزات

من جانبه، توقع محمد عطا، مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، أن تشهد البورصة المصرية أداء جيدا لمؤشراتها خلال جلسات الأسبوع الجاري، مؤكداً أنَّ الجلسة الختامية للأسبوع الماضي بداية لتلك الارتفاعات، في ظل استيعاب السوق للإجراءات التحفيزية التي أعلن عنها مجلس الوزراء.

وأضاف «عطا»، في تصريحاته لـ«الوطن»، أنه من المتوقع أن يخترق المؤشر الرئيسي للبورصة «إيجي إكس 30» منطقة المقاومة عند 11600 نقطة، ليصل إلى مستهدف 11800 نقطة.

واستطرد، أنَّه في حالة نجاح «الثلاثيني» في اختراق المستويات المذكورة، فمن المتوقع أن يستهدف اختراق حاجز 12000 نقطة.

وأشار إلى أنَّه فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 EWI»، فمن المتوقع أن يستهدف اختراق مستوى 2200 نقطة وصولاً لنقطة المقاومة القادمة عند 2300 نقطة.

إجراءات انتظرها المتعاملون.. وتساهم في وضوح الرؤية الاستثمارية

أكد «عطا» على انتظار السوق للإجراءات التحفيزية منذ فترة طويلة، وطالما نادى العاملون للبت في مسألة الضرائب على البورصة، وإيضاح الرؤية للفترة المقبلة.

ويرى أنَّ الإجراءات التحفيزية التي اتخذها مجلس الوزراء جيدة ومناسبة لتلك المرحلة ولكنها تحتاج إلى إجراءات تكميلية في ما هو قادم لتحقيق الهدف المطلوب في الفترة المقبلة، وهو إنعاش سوق المال وتحفيزه للوصول إلى أفضل أداء.

محلل مالي يؤكد اختبار «الرئيسي» لنطاق 11600.. واستمرار شراء المؤسسات المالية

من جانبه، قال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إن استقرار المؤشر الرئيسي عند أعلى مستوى الدعم الرئيسي 11400؛ يؤهله لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي 11600 نقطة، مع استمرار اتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء.

وتابع «عيد» في توقعاته لـ«الوطن»، أنه في حالة ظهور عمليات جني أرباح بالقرب من مستويات المقاومة الرئيسية، قد يتجه المؤشر الرئيسي لاختبار مستوى الدعم الرئيسي 11400 نقطة.

وأضاف أنَّ استقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 2160، يؤهل المؤشر السبعيني لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي، وهو 2200 ثم 2260، وفي حالة ظهور عمليات جني أرباح بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي، قد يتجه المؤشر السبعيني لاختبار مستوى الدعم 2160 ثم 2100.

حزمة قرارات مجلس الوزراء تحسن بيئة الاستثمار والأعمال

كان مجلس الوزراء المصري، قد اتخذ الأربعاء الماضي، حزمة من القرارات لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على أهمية تقديم حزمة محفزات لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال؛ موجها بتخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة، وهيئة الرقابة المالية، ومصر للمقاصة، وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، وإنشاء وحدة خاصة في الهيئة العامة للاستثمار لتوفير مسار سريع لشركات البورصة، فضلًا عن دراسة تعديل نظام الأسهم الممتازة ليصبح هناك مرونة وحرية أكبر في إصدارها.