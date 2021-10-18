المؤشر الرئيسي للبورصة يخترق مستوى مقاومة 11,200 نقطة بمنتصف التعاملات

تواصل المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية صعودها بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين، 18 أكتوبر 2021، وسط أحجام تداول متوسطة، ليرتفع رأس المال السوقي إلى 723,044 مليار جنيه، مدفوع بمشتريات المؤسسات الجنبية والعربية رغم الضغوط البيعية للمؤسسات المحلية.

حجم وقيمة التداول

وبلغ إجمالي قيمة التداول على الأسهم المقيدة بالبورصة، حوالي 775,9 مليون جنيه عبر تداول 228,3 مليون سهم، بتنفيذ 22,9 ألف صفقة لـ 190 شركة، حيث ارتفعت أسهم 78 شركة مقابل تراجع أسهم 37 شركة، ولم يتغير اتجاه أسهم 75 شركة.

في حين سيطر المصريون على 69.96% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بمنتصف الجلسة، واستحوذ الأجانب والعرب على 21.04% و9% على التوالي، وبلغت الحصة السوقية للمؤسسات 90.36%، مقابل 9.63% للأفراد.

المستثمرين الأجانب والعرب يتجهون للشراء

وبلغ صافي بيع المصريين حوالي 4 مليار جنيه، مقابل 1,4 مليار جنيه صافي شراء العرب و2,6 مليار جنيه صافي مشتريات الأجانب.

وجاءت الضغوط البيعية اليوم من المؤسسات المحلية، مقابل مشتريات كثيفة من المؤسسات الأجنبية والعربية.

تحليل فني لجلسة تداول اليوم

من جانبها، قالت إيريني جمال، المحلل الفني بشركة مباشر إنترناشونال لتداول الأوراق المالية، إنَّ المؤشر الثلاثيني افتتح جلسة يوم الاثنين على انخفاض طفيف يقارب 21 نقطة، ثم استعاد المؤشر قوته وارتفع نحو منطقة المقاومة الهامة بين مستويات 11,200 و11,230 نقطة.

وأضافت «جمال»، أنَّ المؤشرات الفنية تدعم اختراق مستوى المقاومة هذه المرة بنجاح، متوقعة استمرار صعود المؤشر الرئيسي للبورصة نحو مستويات 11,316 و11,500 نقطة.

ونصحت المستثمرين بالشراء في أسهم القياديات لوجود حركة جيدة في أسهم مؤشر الثلاثيني، مشيرةً إلى أنَّ دورة الصعود العالمية الحالية خاصة بالسلع.

أداء المؤشرات الرئيسية بمنتصف الجلسة

واصل مؤشر «إيجي اكس 30» صعوده بنسبة 1.09% ليتجه نحو مستوى 11,272.5 نقطة، فيما يتداول المؤشر السبعيني للشركات الصغيرة والمتوسطة عند مستوى 2,656.4 نقطة بنسبة ارتفاع 0.63% منذ بداية الجلسة، إلا أن أداءه منذ الـ 11:40 يميل نحو التراجع.

صعد مؤشر «ايجي اكس 100» متساوي الأوزان إلى مستوى 3,638.3 نقطة، بنسبة 0.8%، كذلك يتداول مؤشر EGX 50 عند مستوى 2,327.8 نقطة بصعود 1.24%.