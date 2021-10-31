مؤشرات البورصة المصرية تعاود الهبوط.. و«السوقي» يخسر 4.5 مليار جنيه

اختتمت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأحد، 31 أكتوبر 2021، أولى جلسات هذا الأسبوع، بتراجع جماعي لمؤشراتها الرئيسية، وسط أحجام تداول منخفضة، وضغوط بيعية للمؤسسات الأجنبية والعربية، رغبة في جني الأرباح بعد صعود 3 جلسات متتالية، مقابل مشتريات المصريين، ليتراجع رأس المال السوقي إلى حوالي 741,8 مليار جنيه، بواقع خسارة تقدر بـ4,5 مليار جنيه.

أداء مؤشرات البورصة المصرية بنهاية التعاملات

وتراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي 0.75% بختام جلسة اليوم، وذلك بعد صعود متواصل على مدار الجلسات الثلاثة الماضية.

وقبل تراجعه اليوم، كان «إيجي إكس 30» قد شهد صعودًا بنسبة 3.36% منذ جلسة العشرين من أكتوبر الحالي، فضلاً عن تسجيل المؤشر ارتفاعًا خلال 3 جلسات متتالية.

وفيما يتعلق بأداء مفصل لـ أداء مؤشرات البورصة المصرية؛ فقد أغلق المؤشر الثلاثيني بنهاية جلسة اليوم عند مستوى 11,420.2 نقطة بنسبة تراجع 0.75%، فيما أنهى مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة تعاملاته عند مستوى 2,304.6 نقطة بنزول طفيف نحو 0.03%، وكذلك اختتم المؤشر الخميسني تداولاته عند 2,119.7 نقطة بنسبة هبوط 0.51%، والمؤشر المئوي، أو «إيجي إكس 100» متساوي الأوزان، الذي أغلق عند مستوى 3,287.34 نقطة بانخفاض 0.37%.

كما أغلق مؤشر النيل بنهاية التعاملات عند مستوى 4,222.06 نقطة.

أحجام وقيم التداول بختام جلسة الأحد

وبلغ إجمالي قيمة التداول بالسوق الرئيسي بدون صفقات، بختام تعاملات اليوم، 1,177 مليار جنيه، عبر بيع وشراء 380,6 مليون سهم، بواقع تنفيذ نحو 39 ألف صفقة، لعدد 195 شركة مقيدة، لتغلق أسهم 56 شركة على ارتفاع مقابل تراجع أسهم 82 شركة، فيما لم يتغير إتجاه أسهم 57 شركة.

سيطر المتعاملون المصريون على 61.1% من إجمالي التداول بنهاية جلسة اليوم الأحد، فيما استحوذ الأجانب والعرب على 37.96 و0.94% على التوالي.

وبلغت الحصة السوقية للمؤسسات 92.54%، مقابل 7.45% فقط للأفراد.

كما أنهى المستثمرون المصريون تعاملات اليوم بصافي شراء حوالي 6,13 مليار جنيه، مقابل صافي بيع للمستثمرين «الأجانب» و«العرب» بحوالي 6,1 مليار جنيه و29,5 مليون جنيه على التوالي.

فيما سجلت مؤشرات 8 قطاعات صعودا بختام جلسة اليوم، مقابل إغلاق مؤشرات 9 قطاعات على تراجع، وفي مقدمة القطاعات التي صعدت مؤشراتها؛ قطاعات «المقاولات» و«العقارات» و«الخدمات التعليمية» بنسب ارتفاع 2.13 و1.65 و0.91% على التوالي.

وفي المقابل، هوى مؤشر قطاع «الموارد الأساسية» بنسبة 36.5% في نهاية التعاملات، ليسجل النسبة الأكبر في الهبوط بين مؤشرات القطاعات الـ 9 المتراجعة، يليه مؤشر قطاع «الاتصالات» بنسبة انخفاض 1.6% ومؤشر قطاع «مواد البناء» بنسبة 1.13%.