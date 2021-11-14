قرية بالغربية تستضيف بطولة دولية للشطرنج بمشاركة 106 لاعبين.. فيديو

استضاف أمس السبت، مركز شباب قرية ميت حبيش، بمركز طنطا، مسابقة دولية للشطرنج بمشاركة 106 لاعبين دوليين من مصر، إلى جانب أحد اللاعبين من دولة فلسطين الشقيقة.

البطولة بمشاركة مختلف الفئات العمرية

يقول محمد خلاف، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، إن تنظيم بطولة الشطرنج داخل قرية ميت حبيش البحرية، مركز طنطا، تعد أول بطولة داخل قرية، وهي تحت إشراف الاتحاد المصري للشطرنج، وتم الاستعداد لها مبكراً من خلال التنسيق مع الاتحاد المصري للشطرنج ومنطقة الغربية، وتوجيه دعوات إلى اللاعبين الدوليين في مختلف محافظات مصر، إلى جانب لاعب من دولة فلسطين.

وأوضح أن اللجنة توقعت إقبالا كبيرا من قبل اللاعبين، خاصة أن لاعب الشطرنج بطبعه لديه شغف وحرص على المشاركة في مختلف البطولات، ويشارك فيها لاعبون من مختلف الفئات العمرية شباب ونشء أو كبار سن، بجانب عدد من السيدات والفتيات.

وأكد «خلاف»، أنه رغم تنظيم البطولة داخل قرية، إلا أنه كان هناك حرص من المسئولين سواء على المستوى التنفيذي أو الأمني واهتمام بها وحضور فاعلياتها.

من جانبه حرص على افتتاح البطولة المحاسب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، مؤكدا على كامل دعمه لها ولكل الأنشطة الرياضية، والتي تعد غذاء الروح والجسد، وتحث القيادة السياسية على ممارستها ما يحافظ على الصحة وخلو الجسد من الأمراض، وتعد لعبة الشطرنج من أهم الألعاب التي تنمي مهارات التفكير والعقل.

نظام البطولة

قال وائل المنشاوي، نائب رئيس منطقة الغربية للشطرنج، إن بطولة الشطرنج الدولية في قرية ميت حبيش، حققت نجاحا كبيرا رغم أنها تعد أول بطولة تنظم في قرية، وتم تنظيمها وسط إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا، وتحت إشراف منطقة الغربية للشطرنج، والاتحاد المصري للشطرنج، وتتكون البطولة من 9 جولات بالنظام السويسري، مدة كل جولة 10 دقائق مع إضافة 5 ثوان لكل لاعب.