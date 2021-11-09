محافظ الغربية يتفقد المشروعات الجارية: هدفنا توفير فرص عمل

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على حرص المحافظة على التوسع في مشاريع الرصف والطرق وإنشاء المحاور المرورية الجديدة لتحقيق السيولة المرورية بشوارع المحافظة، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ، صباح اليوم، لتفقد عدد من المشروعات المتنوعة والجاري تنفيذها على أرض المحافظة، وذلك بحضور المحاسب حسام عبداللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا ومحمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.

توفير فرص عمل

تفقد المحافظ أعمال بناء المنطقة التجارية بمنطقة كوبري جيهان على امتداد 418 مترا، حيث ستقدم المنطقة كل الخدمات مثل عربات الطعام المتنقلة التي تخدم المترددين على الكورنيش من ساكني المحافظة، ذلك إلى جانب توفير فرص عمل للشباب العاملين على تلك العربات، وأكد رحمي على سعي المحافظة الدائم للتوسع في دعم المشروعات الاستثمارية لتشجيع حركة التجارة بالغربية.

كما تفقد محافظ الغربية خلال جولته الأعمال الجارية بمنطقة كورنيش الغفران، حيث يتم عمل الأرصفة بمحاذاة المجرى المائي تمهيداً للرصف ووضع الأنترلوك على الرصيف.

تطوير ترعة المعامل

واسْتُكْمِلَتْ الجولة بتفقد أعمال تغطية ترعة المعامل المواجهة لكوبري فاروق بطول 800 متر، وذلك ضمن الأعمال الجارية بمحور طنطا - السنطة - زفتى الجديد، والذي يعد أحد المحاور المرورية الهامة، حيث يهدف إلى تخفيف الضغط المروري على طريق طنطا - زفتى الحالي.

واخْتُتِمَتْ الجولة بتفقد نفق قحافة الذي يصل بين منطقتي قحافة والاستاد عبوراً بالطريق السريع، حيث جارٍ الانتهاء من التشطيبات النهائية للنفق في الجهتين مما يسهل حركة تنقل المارة عبر الجهتين ذهاباً وإياباً.