انطلاق فعاليات 3 قوافل طبية وبيطرية بقرى زفتى في الغربية (صور)

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، انطلاق فعاليات القافلة الطبية المجانية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركز زفتى، بحضور الدكتور حمدي شعبان نائب رئيس الجامعة، حيث تفقد المحافظ العيادات التخصصية في أمراض (الباطنة، والأطفال، والعظام، والجلدية، والنساء والتوليد، وتنظيم الأسرة، والأسنان، والأنف والأذن، والجراحة والرمد).

محافظ الغربية يتفقد العيادات التخصصية

كما شهد المحافظ فعاليات القافلة البيطرية والتي تنظمها مديرية الطب البيطري بالتعاون مع جامعة طنطا، حيث يتم الكشف بالمجان والفحص التناسلي وتقديم العلاج المناسب للحيوانات بالمجان، بالإضافة إلى استخدام أجهزة السونار ورش جميع الحيوانات لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع المواشي بالأدوية اللازمة لمكافحة الطفيليات الداخلية ، هذا إلى جانب تقديم التوعية والإرشاد للمزارعين.

توفر الرعاية الطبية لغير القادرين وتحمل تكاليف علاجهم

وأشار محافظ الغربية إلى أهمية تلك القوافل التي توفر الرعاية الطبية للمرضى غير القادرين، ومساعدتهم وتحمل تكاليف علاجهم علاجا شاملا ومتكاملا حتى يحظوا بحياة صحية كريمة، والذي يعد من أهم أهداف المبادرة الرئاسية حيث أن حق المواطن في تلقي العلاج والرعاية من أولى اهتمامات الدولة في المرحلة الحالية.

وأثنى المحافظ على استمرار تنفيذ القوافل البيطرية، لما لها من ضرورة حيوية في الحفاظ على الثروة الحيوانية ورفع وعي المربين، مشيداً بدور جامعة طنطا، ومديرية الصحة ومديرية الطب البيطري في توصيل تلك الخدمات إلى القرى الأكثر احتياجاً.

قافلة «عنيك في عنينا» تقدم العلاج وتجري عمليات بالمجان

وفي السياق ذاته، نظمت مؤسسة صناع الخير قافلة «عنيك في عنينا»، بالتعاون مع محافظة الغربية ومؤسسة «حياة كريمة» بقرية سندبسط، حيث تم الكشف عن 1037 مواطنا، وتجهيز عمليات لـ230 شخصا يحتاجون لعمليات.