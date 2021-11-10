محافظ الغربية: المحلة الجديدة طفرة في المشروعات الخدمية للمواطنين

أجرى محافظ الغربية الدكتور طارق راشد رحمي، اليوم، جولة ميدانية تفقد خلالها أرض منطقة البوابات العمالية «المستعمرة» بمدينة المحلة الكبرى، والتي أخليت لتسليمها للهيئة الهندسية للبدء في إنشاء أكبر مشروع إسكان بمدينة المحلة الجديدة، يتضمن إنشاء 8 عمارات «9 أدوار + أرضي» كمرحلة أولى، يعقبها إنشاء 3541 وحدة سكنية كمرحلة تالية.

محافظ الغربية يباشر مشروعات المحلة الجديدة بمدينة العمال

وأكد «رحمي» أهمية تلك المدن الجديدة التي ستساهم في تقليل الكثافة السكانية وإتاحة وحدات سكنية مختلفة المساحات لكافة شرائح المجتمع، مضيفاً أن مدينة المحلة الجديدة تعد طفرة حقيقية في المشروعات لأهالي المحلة.

توسعة مدخل المحلة باستخدام الكمر المسلح

كما تفقد المحافظ، أعمال توسعة مدخل مدينة المحلة الكبرى ليصبح 4 حارات لكل اتجاه، حيث جرت تغطية ترعة المحلة باستخدام الكمر المسلح تمهيداً لرصف الطريق بتكلفة 4.2 مليون جنيه.

كما وصلت نسبة التنفيذ إلى 26% وتفقد المحافظ أعمال إنشاء أول كوبري مشاه كهربائي بمنطقة الشون، والذي تبلغ تكلفته 9 مليون جنيه وسيساهم في نقل المواطنين وخاصةً كبار السن أعلى شريط السكة الحديد.

محافظ الغربية يتفقد مشروعات الرصف بالمساكن

وفي سياق آخر، تفقد الدكتور رحمي، أعمال الرصف والتطوير الجارية بمدينة المحلة، حيث تابع أعمال رصف شارع جمال عبد الناصر بمنشية البكري، وأعمال تطوير شارع الجمهورية.

واختتم المحافظ جولته بتفقد مدينة سمنود، حيث تفقد أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات المتواجدة في شوارع المدينة.

ورافق المحافظ خلال جولته أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة، ممدوح النجار رئيس حي أول المحلة وإسلام النجار رئيس مركز ومدينة سمنود.