حظك اليوم برج الجدي الأحد 14-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن أنثى برج الجدي الانضباط والقدرة على التحكم بالنفس، تحب الوصول إلى مراتب عالية خاصة فيما يتعلق بالعمل، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

القمر بمنزلك الثالث يمنحك قدرة على الإقناع والتفاوض، وتعرف كيف تبرز مواهبك ويمكنك أن تتحرر من قيود.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

فينوس في برجك تمدك بروح هادئة وتمنحك جمالا في المظهر والجوهر وتتوافق جيدا مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر.