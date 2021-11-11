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محمود مسلم

حظك اليوم برج الجدي الخميس 11-11-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:01 ص | الخميس 11 نوفمبر 2021
حظك اليوم برج الجدي

حظك اليوم برج الجدي

يعتبر مواليد برج الجدي العمل من الأشياء المقدسة التي لا يمكنهم الاستغناء عنها أو عملها بدون اتقان، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا 

القمر في منزل المال يدفعك اليوم للاهتمام بالمال والأعمال فقط يجب أن تراجع جيدا خطواتك وحساباتك.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا 

فينوس في برجك تمدك بالطاقة العاطفية والتفاؤل والرغبة في الانطلاق وقد تجد سعادتك في التواجد مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي محمد علي كلاي، ويوافق تاريخ ميلاده 17 يناير.

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