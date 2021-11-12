حظك اليوم برج الجدي الجمعة 12-11-2021 مهنيا وعاطفيا

العمل والسفر يعدان أحد أبرز اهتمامات مواليد برج الجدي، فالعمل من الأشياء المقدسة التي لا يمكنهم الاستغناء عنها أو عملها بدون اتقان، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

اليوم تستطيع أن تدير حوارات ناجحة، وتحرك الأمور في اتجاه صحيح.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

القمر في منزل العلاقات يدفعك نحو أن تفتح قلبك، وتشارك بآراء ومشاعر إيجابية.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي محمد علي كلاي، ويوافق تاريخ ميلاده 17 يناير.