حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 10-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مواليد برج الجدي أنهم خبراء في وضع الخطط والالتزام بها، والاستمرار بمتابعتها، فهم يتربعون دائماً على عرش أسياد ضبط النفس، ويعتقد أنه ليس من السهل تحطيم جدران برج الجدي، والدخول إلى عالمه، لكن القيام بذلك يؤدي إلى الالتزام بالعلاقة معه مدى الحياة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

القمر في منزل المال يسلط الضوء على المال وبعض الالتزامات وعليك أن تعتني بأعمالك وحساباتك تجنبا للخسارة والأخطاء.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

اليوم يطالبك الفلك بألا تبالغ في رغباتك، ولا تغامر في أقوالك ووعودك تفاديا للتورط في أمور غير مدروسة.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان الكوميدي الراحل سمير غانم، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يناير.