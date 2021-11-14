حظك اليوم برج الدلو الأحد 14-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يتمتع مولود برج الدلو بشخصية طفولية ومألوفة، كما أنّ لديه الكثير من الأصدقاء ويحب الانسجام دائمًا مع الآخرين.، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

القمر بمنزلك الثاني يدفعك للتركيز على إدارة أموال أو أعمال، فقط عليك أن تراجع جيدا خطواتك وحساباتك تجنبا للوقوع في أخطاء.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

اليوم عليك أن تحافظ على هدوء أعصابك وأن تسيطر على انفعالاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان سعد الصغير، ويوافق تاريخ ميلاده 30 يناير.