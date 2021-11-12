حظك اليوم برج الدلو الجمعة 12-11-2021 مهنيا وعاطفيا

التناقض في شتى الجوانب الحياتية يعد أبرز صفات مولودة برج الدلو، كما أنها يسكن بداخلها روح طفولية بريئة جدا، كما أنها لا تستطيع الكره أو كتم حقد بداخلها، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

القمر في منزل المال والوضع الفلكي دقيق، وعليك اليوم أن تضاعف تركيزك وتراجع خطواتك وتعتني بحساباتك.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

رغم التشوش.. يمكنك اليوم أن تخلق أجواء نشيطة ويجمعك ذلك بمن يشبهونك، فقط حافظ على اللباقة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة لطيفة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 فبراير.