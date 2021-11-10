حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 10-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الدلو بحبه للاستماع إلى الناس؛ وذلك لأنه يحب تقديم المساعدة وإعطاء النصائح المفيدة لحل المشاكل التي قد يمرون بها.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

رغم الضغوط.. القمر في برجك يمنحك إصرارا ويدفعك لتستثمر نشاطك ومواهبك.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

اخط بثقة نحو من تحب فالقمر في برجك يجعلك ساحرا وجذابا.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو المخرجة اللبنانية نادين لبكي، ويوافق تاريخ ميلادها 18 فبراير.