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محمود مسلم

حظك اليوم برج الدلو الخميس 11-11-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:01 ص | الخميس 11 نوفمبر 2021
حظك اليوم برج الدلو

حظك اليوم برج الدلو

يعرف عن أنثى برج الدلو التناقض في شتى الجوانب الحياتية، كما أنها يسكن بداخلها روح طفولية بريئة جدا، كما أنها لا تستطيع الكره أو كتم حقد بداخلها، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا 

القمر في برجك يساعدك اليوم على القيام بخيارات مناسبة.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا 

تتصرف بنعومة وعذوبة مع الجميع وتحصل على الإعجاب بسهولة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة لطيفة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 فبراير.

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