عاجل.. جامعة الأزهر تمنع دخول أي طالب غير حاصل على لقاح كورونا

أعلن المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، أنه وفقا لقرارات لجنة الأزمات بمجلس الوزراء ، تقرر عدم دخول اي طالب أو طالبة غير متلق للتطعيم للحرم الجامعى بداية من يوم الاثنين القادم الموافق ١٥ نوفمبر ٢٠٢١ وأوضح المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أنه تقرر تكثيف المتابعة الميدانية للتأكد من تطبيق هذا التكليف داخل كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم،.

تطبيق تعليمات مجلس الوزراء بشأن لقاح كورونا

وأوضح مركز جامعة الأزهر في بيان منذ قليل، أنه بالنسبة لاعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين فلا يسمح لغير الحاصلين على التطعيم ايضا بالدخول إلا فى حالة وجود عذر مرضى مقبول مع عمل تحليل PCR قبل السماح لهم بالدخول و يكرر اسبوعيا.

وأكد إدارة الجامعة على جميع السادة عمداء الكليات بضرورة الالتزام وتطبيق تعليمات مجلس الوزراء فى هذا الشأن مع تشديد الإجراءات و المتابعة الشخصية الدقيقة، بداية من بعد غد الاثنين 15 نوفمبر الجاري 2021م.