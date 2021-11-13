رئيس التحرير

محمود مسلم

عاجل.. جامعة الأزهر تمنع دخول أي طالب غير حاصل على لقاح كورونا

كتب:

إسراء سليمان و إسلام لطفي
08:58 م | السبت 13 نوفمبر 2021
جامعة الازهر

جامعة الازهر

أعلن المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، أنه وفقا لقرارات لجنة الأزمات بمجلس الوزراء ، تقرر عدم دخول اي طالب أو طالبة غير متلق للتطعيم للحرم الجامعى بداية من يوم الاثنين القادم الموافق ١٥ نوفمبر ٢٠٢١ وأوضح المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أنه تقرر تكثيف المتابعة الميدانية للتأكد من تطبيق هذا التكليف داخل كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم،.

تطبيق تعليمات مجلس الوزراء بشأن لقاح كورونا

وأوضح مركز جامعة الأزهر في بيان منذ قليل، أنه بالنسبة لاعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين فلا يسمح لغير الحاصلين على التطعيم ايضا بالدخول إلا فى حالة وجود عذر مرضى مقبول مع عمل تحليل PCR قبل السماح لهم بالدخول و يكرر اسبوعيا.

وأكد إدارة الجامعة على جميع السادة عمداء الكليات بضرورة الالتزام وتطبيق تعليمات مجلس الوزراء فى هذا الشأن مع تشديد الإجراءات و المتابعة الشخصية الدقيقة، بداية من بعد غد الاثنين 15 نوفمبر الجاري 2021م.

اقرأ المزيد:

انتهاء أعمال القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف بسانت كاترين

غلق باب تقليل الاغتراب بجامعة الأزهر غدا

شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي باستضافة مصر «COP 27»: إنجاز مستحق

«البحوث الإسلامية»: شيخ الأزهر وراء فكرة نزول الدعاة إلى المقاهي للتوعية

عاجل.. شيخ الأزهر يستقبل اتصالا هاتفيا من ملك البحرين