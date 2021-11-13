انتهاء أعمال القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف بسانت كاترين

أعلن اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، انتهاء أعمال القافلة الدعوية المشتركة التي أرسلها الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، أول أمس الخميس، حيث تنقل أفرادها بين المدينة والقري والتجمعات البدوية، وعقدوا لقاءات وندوات تثقيفية لتوعية المواطنين بإخطار الإرهاب والفكر المتطرف.

وقال إن القافلة استمرت على مدار يومين، حيث انطلقت الخميس، وانتهت أمس الجمعة، محققة نتائج إيجابية كثيرة، حيث عمت الفرحة أهالي سانت كاترين والقرى التابعة لها، بعد أن شاهدوا اهتمام القيادة السياسية بغرس روح الوطنية لدى أبناء المحافظة، ومحاربة الأفكار المتطرفة، لاسيما أن سانت كاترين هي المدينة الوحيدة التي استقبلت الديانات السماوية الثلاث.

برنامج زيارة للمشايخ وخطبة الجمعة

وأكد «العناني»، إجراء برنامج سياحي للعلماء والمشايخ المشاركين في القافلة ليتعرفوا على معالم سانت كاترين التاريخية والسياحية والدينية، وقام هشام كامل مدير عام العلاقات العامة بمرافقة الضيوف وشرح معالم المدينة وأهميتها الدينية، كما تم زيارة الأماكن المقدسة ذات الطبيعة الروحية وجبل التجلي وشجرة العليقة ودير كاترين ومجمع الأديان.

وقام علماء القافلة الدعوية بإلقاء خطبة الجمعة بمساجد المدينة والقرى والوديان التابعة لمدينة سانت كاترين، مشيرا إلى أن القافلة أطلقها الأزهر الشريف وزارة الأوقاف لمدينة سانت كاترين ذات القيمة التاريخية والروحية.

مساعدات عينية ومالية

وقال رئيس مدينة سانت كاترين، إن الأزهر الشريف قدم مساعدات عينية لأهالي المدينة، آخرها زيارة قافلة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر لتنفيذ أنشطتها التثقيفية والإجتماعية، موضحا عقد لقاء مع قيادات عواقل وقبائل بدو كاترين وتسليم بعض الهدايا والمساعدات الاجتماعية ومجلة «نور» وكتيبات صادرة عن الأزهر الشريف حول المواطنة ومفهوم الخلافة والدعوة إلى التسامح والوسطية والاعتدال.