مصدر عن تعطل خدمة إضافة المواليد لبطاقة التموين: بسبب أصحاب الدخول المرتفعة

أدت رغبة العديد من المواطنين ممن تتعدى دخولهم الشهرية 2400 جنيه، ولا ينطبق عليهم شروط الأسر الأولى بالرعاية، في إصدار بطاقات تموين جديدة وإضافة المواليد لبطاقة التموين على بوابة مصر الرقمية، في تعطل الخدمات التموينية على البوابة حتى توقفت هذه الخدمات وخاصة خدمة (إصدار بطاقة جديدة – إضافة الأبناء غير المقيدين – إضافة الزوجة – إصافة صرف تموين لمستحق خبز).

سبب توقف إضافة المواليد لبطاقة التموين على بوابة مصر الرقمية

وخلال الشهرين الماضيين، تزايدت عمليات التصفح لبوابة مصر الرقمية من قبل المواطنين خاصة بعدما بثت بوابة مصر الرقمية رسالة مفادها فتح الخدمات التموينية للأسر الأولى بالرعاية بشرط ألا يتعدى الراتب عن 2400 جنيه والمعاش عن 1500 جنيه، إلا أن العديد من المواطنين مما يتعدى دخلهم الشهري عن هذه المبالغ لا يزال يرغبون في إضافة المواليد لبطاقة التموين على بوابة مصر الرقمية.

تعطل رابط إضافة المواليد لبطاقة التموين على بوابة مصر الرقمية

وبسبب زيادة الضغط والإقبال على بوابة مصر الرقمية سواء من مواطنين ليسوا أسر أولى بالرعاية أو من الأسر الأولى بالرعاية نفسهم إلى تعطل رابط إضافة المواليد لبطاقة التموين على بوابة مصر الرقمية وتوقف معه 3 خدمات تموينية أخرى، ولا تزال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تجري إصلاحا على الرابط الرسمي للبوابة.

وعلى الرغم من إرسال رسالة نصية من قبل بوابة مصر الرقمية على رأس صفحتها الرسمية بأن الخدمات التموينية متاحة فقط للأسر الأولى بالرعاية التي حددها قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إلا أن مصدر أكد لـ«الوطن»، أن أغلب متصفحي البوابة للخدمات التموينية يرغبون في إضافة المواليد لبطاقة التموين على بوابة مصر الرقمية بالرغم من أن مرتباتهم تزيد على 2400 جنيه وبالتالي هم ليسوا مستحقين لهذه الخدمات التموينية مما أدى إلى تعطل البوابة.

وبسبب تقديم بوابة مصر الرقمية للعديد من الخدمات الحكومية الأخرى في عدة مجالات مثل الشهر العقاري والرخص والمركبات والسجلات التجارية، ومن أجل حماية هذه الخدمات من التوقف بسبب الضغط على البوابة، أوقفت بوابة مصر الرقمية 4 خدمات مما يزيد الإقبال عليها.

4 خدمات متوقفة لبطاقات التموين عبر بوابة مصر الرقمية

1- إصدار بطاقة تموين جديدة.

2- إضافة المواليد لبطاقة التموين على بوابة مصر الرقمية (إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا).

3 - إضافة صرف تموين لمستحقي خبز فقط وإضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا.