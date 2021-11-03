توجيه لمديريات التموين: وقف إضافة المواليد ولا إصدار لبطاقات جديدة

علمت «الوطن» من مصادر مطلعة داخل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن شركة «سمارت» المسؤولة عن كروت البطاقات التموينية الذكية أصدرت كتابا دوريا موجها إلى مديريات التموين المختلفة بالمحافظات، مفاده توقف 4 خدمات تخص بطاقات التموين بها.

شركة «سمارت» توجه مديريات التموين بتوقف 4 خدمات تموينية

وقالت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، إن وزارة التموين طالبت شركة «سمارت» المسؤولة عن كروت بطاقات التموين الذكية، بتوجيه كتاب دوري لمديريات التموين، بشأن توقف 4 خدمات تموينية على السيستم الخاص بمكاتب التموين، وهو بالفعل ما نص عليه الكتاب الدوري المرسل من شركة سمارت للمديريات.

ما هي خدمات التموين المتوقفة بمكاتب التموين بالمحافظات؟

وأكدت المصادر، أن التوجيه المرسل للمديريات نص على توقف 4 خدمات تموينية من سيستم مكاتب التموين وهي الخدمات التالية:

1 – إصدار بطاقة تموين جديدة.

2 – إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا.

3 – إضافة صرف مستحقي تموين لمستحقي خبز فقط.

4 – إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا.

بعض الخدمات التموينية المتاحة بمكاتب التموين

وأوضحت المصادر أن هناك عدة خدمات أخرى متاحة عبر مكاتب التموين أو مكاتب الخدمة المطورة وهي خدمات: «نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى، والفصل الاجتماعي، إصدار بدل تالف أو فاقد».

متى تعود الخدمات المتوقفة للعمل مرة أخرى؟

وأشارت المصادر، إلى أن خطاب وقف الخدمات التموينية، غير محدد بمدة، موضحا أن القرار عام ومطلق ولم يحدد توقيت فتح السيستم الإلكتروني لهذه الخدمات التموينية.

ونوهت المصادر بأن المواطنين الراغبين في إنهاء خدماتهم التموينية، خاصة الخدمات المتوقفة، عليهم الانتظار لحين صدور أي مستجدات أخرى في هذا الشأن، ولحين عودة فتح هذه الخدمات على سيستم مكاتب التموين وسيستم مصر الرقمية وموقع دعم مصر مرة أخرى.

خدمات بوابة مصر الرقمية للتموين المتوقفة والمتاحة

1 - إصدار بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين.

2 - إصدار بطاقات تموين جديدة (خدمة متوقفة).

3 - فصل اجتماعي.

4 - ضم أفراد الأسرة.

5 - تفعيل بطاقات التموين.

6 - إضافة الأبناء غير المقيدين في منظومة التموين (خدمة متوقفة).

7 - الاستعلام عن صرف.

8 - إضافة صرف تموين لمن هم من مستحقي خبز فقط (خدمة متوقفة).

9 - إضافة الزوجة غير المقيدة في المنظومة التموينية (خدمة متوقفة).

10 - النقل من محافظة إلى أخرى.