متى تعود أيقونة إضافة المواليد لبطاقة التموين على بوابة مصر الرقمية؟

كشف مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الخدمات التموينية التي تم إيقافها على بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر، ستعود بعد انتهاء وزارة الاتصالات ووزارة الإنتاج الحربي من إجراء إصلاحات على الرابط الرسمي للموقع والبوابة تجنبا لتوقفها مرة أخرى، موضحا أنه من المتوقع أن تستغرق عملية عودة الخدمات التموينية مدة زمنية لا تتجاوز الشهر ولن يستمر إيقافها طويلا لخدمة الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.

أحقية الأسر الأولى بالرعاية في خدمات مصر الرقمية وموقع دعم مصر

وأكد المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أنه بعودة الخدمات التموينية المتوقفة مرة أخرى على بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر، سيتم إتاحة هذه الخدمات فقط للأسر الأولى بالرعاية الدخول على هذه الخدمات والاستفادة منها.

سبب الضغط على بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر

وأوضح المصدر، أن كل المشاكل التي حدثت مؤخرا على بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر، كان سببها زيادة ضغط مواطنين ليسوا أسر أولى بالرعاية على البوابة والموقع، رغبة منهم في إصدار بطاقات تموين جديدة وإضافة المواليد أبنائهم غير المقيدين تموينيا.

وأوقفت بوابة مصر الرقمية عددا من الخدمات التموينية بها، فيما حذف موقع دعم مصر عدد من الخدمات التموينية أيضا التي كان يتيحها للأسر الأولى بالرعاية.

خدمات بوابة مصر الرقمية للتموين المتاحة والمتوقفة

وتقدم بوابة مصر الرقمية عدة خدمات تموينية وهي كالآتي:

1- إصدار بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين.

2- إصدار بطاقات تموين جديدة (خدمة متوقفة).

3- فصل اجتماعي.

4- ضم أفراد الأسرة.

5- تفعيل بطاقات التموين.

6- إضافة الأبناء غير المقيدين في منظومة التموين (خدمة متوقفة).

7- الاستعلام عن حالة الصرف.

8- إضافة صرف تموين لمن هم من مستحقي خبز فقط (خدمة متوقفة).

9- إضافة الزوجة غير المقيدة في المنظومة التموينية (خدمة متوقفقة).

10- النقل من محافظة إلى أخرى.