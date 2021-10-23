موقع تسجيل المواليد في بطاقة التموين عن طريق النت 2021.. الخدمة معطلة

يزداد بحث المواطنين حول موقع تسجيل المواليد في بطاقة التموين عن طريق النت 2021، خاصة بعد أن قام عدد من المواطنين خلال الشهر الماضي من الفئات الأولى بالرعاية بإضافة المواليد أبنائهم لمن يمتلك بطاقة تموينية لا يزيد عدد أفرادها عن 4 أفراد.

بداية توقف موقع تسجيل المواليد في بطاقة التموين عن طريق النت 2021

ولا تزال خدمة إضافة المواليد على بوابة مصر الرقمية متوقفة منذ بداية شهر سبتمبر المقبل، بسبب كثرة إقبال المواطنين على موقع تسجيل المواليد في بطاقة التموين عن طريق النت 2021.

أسر ليست أولى بالرعاية تسببت في توقف الخدمات

وأكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن السبب في توقف موقع تسجيل المواليد في بطاقة التموين عن طريق النت 2021 هو إقبال أسر ليست من الفئات الأولى بالرعاية على خدمة إضافة المواليد أبنائهم، ما أدى إلى تعطل بوابة مصر الرقمية وتوقفها كاملة لمدة يومين لإجراء صيانة بخادم البيانات بها حتى عادت للعمل مرة أخرى ولكن مع استمرار توقف خدمة إضافة المواليد.

متى تعود خدمات التموين على موقع تسجيل المواليد في بطاقة التموين عن طريق النت 2021؟

ونوهت المصادر، في تصريحات لـ«الوطن»، بأنه من المرتقب عودة تفعيل موقع تسجيل المواليد في بطاقة التموين عن طريق النت 2021 عبر بوابة مصر الرقمية مرة أخرى خلال الأيام المقبلة، ولكن مع تشديدات أن الخدمة ستوفر فقط لأبناء الفئات الأولى بالرعاية والتي نص عليهم القرار الوزاري للدكتور علي المصيلحي الصادر في شهر يونيو الماضي، والذي أتاح للفئات الأولى بالرعاية أحقية إصدار بطاقات تموين جديدة لمن لا يمتلك بطاقة مع إضافة الأبناء عليها بشرط ألا يزيد عدد أفراد البطاقة الإجمالي عن 4 أفراد.

حذف خدمة إضافة أفراد جدد عبر موقع دعم مصر

فيما يلجأ البعض من الأسر الأولى بالرعاية إلى موقع دعم مصر، بديلا عن توقف موقع تسجيل المواليد في بطاقة التموين عن طريق النت 2021 على بوابة مصر الرقمية، إلا أن هذه الخدمة أيضا تم حذفها عبر موقع دعم مصر حيث تم حذف خدمة «إضافة أفراد جدد».