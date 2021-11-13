«الأرصاد» تكشف أسباب الطقس السيئ بأسوان.. هل يمكن التنبؤ بشتاء أكثر قسوة؟

حالة من الطقس السيئ شهدتها محافظة أسوان، تمثلت في عواصف ترابية شديدة، وأمطار غزيرة ورعدية، صاحبها برق ورعد وتساقط الثلوج والبرد، الأمر الذي تسبب في تساقط بعض العقارات والأشجار وأعمدة الإنارة، إلا أنه حتى الآن لا تزال المحافظة في حالة هدوء نسبي، مقارنة بما حدث لها مساء أمس.

منخفضان جويان تسببا في حالة عدم الاستقرار

وفي هذا الصدد، كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات لـ«الوطن» عن أسباب حالة الطقس السيئ، الذي شهدته المحافظة، موضحة أنه بسبب منخفض السودان الموسمي، الذي يؤثر على محافظات جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، بالتزامن مع وجود منخفض آخر في طبقات الجو العليا.

وأضافت «شاكر»، أنه مع الانخفاض الكبير في درجات الحرارة على ارتفاع 5 كلم من سطح الأرض، تسبب الفارق في درجات الحرارة بين سطح الأرض وطبقات الجو العليا في تكوّن السحب الرعدية وتجمد قطرات المياه داخل السحب، الأمر الذي أدّى إلى تساقط البرد والثلوج والذي شهدنها بالأمس على محافظة أسوان.

وأكدت أن بعض المناطق في جنوب سيناء كشرم الشيخ ونويبع ودهب وطابا تتعرض لأمطار متفاوتة الشدة، «هذه الحالة من عدم الاستقرار حذرت منها الهيئة العامة للأرصاد الجوية الأسبوع الماضي، ومستمرة معانا هذه الليلة على هذه المناطق بأمطار متفاوتة الشدة بين متوسطة وغزيرة، وما زالت فرص تكون السيول على منطقة سلاسل جبال البحر الأحمر والطرق المؤدية لجنوب الصعيد مستمرة هذه الليلة، وبداية من غدا ستهدأ الأحوال نسبيا وتقل حدة الأمطار، ولكنها ما زالت مستمرة على منطقة حلايب وشلاتين وجنوب البلاد، ولكن أقل حدة من أمس واليوم».

هل يمكن التنبؤ بشتاء أكثر قسوة؟

ومع التغيرات المناخية التي يشهدها العالم خلال الفترة الحالية، تقول وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ هذه التغيرات أثرت بشكل كبير على المناخ العالمي، وأدت إلى ظواهر جوية حادة وعنيفة، فضلًا عن أنّ فصول العام ليست مرتبطة ببعضها البعض، إلا أنّه يصعب التنبؤ بأنّ الشتاء هذا العام سيكون أكثر قسوة من ذي قبل، ومن المقرر أن تقوم الهيئة بإصدار تنبؤات فصل الشتاء مع نهاية شهر نوفمبر الحالي.