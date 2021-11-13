الأرصاد: موجة الطقس السيئ تضرب شمال البلاد الأسبوع المقبل

قالت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس السيئ التي من المتوقع أن تمر بها البلاد، بدأت مساء أمس في محافظة أسوان، وتستمر حتى مساء اليوم، لافتةً إلى أن الهيئة حذرت كافة المحافظات التي ستشهد تغييرًا في حالة الطقس منذ الأسبوع الماضي.

وأضافت «شاكر» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامية لبني عسل، والمذاع عبر فضائية «الحياة»، أن موجة عدم الاستقرار هذه الأيام، تأتي نتيجة منخفض السودان الموسمي، والذي يصاحبه ارتفاع في درجات الحرارة، فضلًا عن منخفض آخر أقل في درجة الحرارة، ما أدى لحدوث ذلك.

حالة الطقس غدًا

وتابعت أن حالة الطقس السيئ التي شهدتها محافظة أسوان، أدت إلى تساقط بعض العقارات والأشجار وأعمدة الإنارة في أسوان، لكن الآن تسود المحافظة حالة هدوء نسبي مقارنة بما حدث أمس.

كما توقعت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدًا تحسن في الأحوال الجوية، بينما تبدأ حالة أخرى من عدم الاستقرار خلال الأسبوع المقبل، معلقةً: «شوفنا تغيير كبير في درجات الحرارة العام الماضي، خاصة في شرق القاهرة والمدن الجديدة ومحافظات الدلتا، ووارد أننا نشهد الأسبوع القادم حالة أخرى من عدم الاستقرار خاصة على شمال البلاد».

أمطار غزيرة على أسوان

وقالت إيمان شاكر، إن الحالة التي شهدتها محافظة أسوان أمس، جاءت نتيجة التغييرات العنيفة التي لم نعهدها منذ كثير من السنين، ولكنها تحدث حاليا بسبب التغييرات المناخية الحادة التي تعاني منها كافة الدول.

ولفتت وكيل مركز الاستشعار عن بعد، إلى أن عديد من محافظات الجمهورية، تسودها حاليًا حالة من عدم الاستقرار في الطقس، وتحديدًا في محافظات الأقصر وسوهاج وقنا، إذ تشهد حاليًا عواصف ترابية وأمطار متفاوتة الشدة.

سيول البحر الأحمر

وقالت إن مناطق بالبحر الأحمر، وحلايب وشلاتين، ومرسى علم، والغردقة وسفاجا، تأثرت جميعها بتلك الأمطار، ما أدى لوجود السيول على بعض الطرق، وتم التعامل معها من قبل الأجهزة المختصة.

وأكدت أن درجات الحرارة تكون منخفضة في الصباح الباكر مع وجود شبورة مائية تقل كلما اقتربنا من ساعات الظهيرة، موضحةً: «أثناء فترة الظهر الدنيا بتحرر، ولكن في الصباح الباكر يكون الجو منخفض في درجات الحرارة».