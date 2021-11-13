«الأرصاد» تكشف عن حالة الطقس في أسوان وحقيقة سقوط ثلوج غدا

شهدت محافظة أسوان، مساء أمس، سقوط أمطار غزيرة، مصحوبة ببرق ورعد، وعاصفة الترابية، تسببت في منح طلاب المدارس بجميع المراحل والإدارات التعليمية إجازة استثنائية غدًا الأحد. وعقب ما حدث أمس، زادت عمليات البحث من قِبل مواطني المحافظة عن حالة الطقس غدًا في أسوان وأيضا عن حقيقة تساقط الثلوج على المحافظة.

حالة الطقس غدًا في أسوان

وعن حالة الطقس غدًا في أسوان، يقول الخبراء، إنّه من المتوقع أن تشهد طقسًا حارًا، فيما تتعرض بعض مناطق الحافظة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% على فترات متقطعة.

وأشار خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إلى تكوّن السحب الرعدية في الصحراء الشرقية وسلاسل جبال البحر الأحمر، يصاحبها سقوط أمطار غزيرة، كما يصاحبها الهواء الذي يعمل على إثارة الرمال على المناطق المحيطة والقريبة من تأثير السحب.

وأضاف الخبراء، أنّ الأقصر تتأثر بالفعل بعاصفة ترابية يصاحبها انخفاض الرؤية الأفقية، التي وصلت إلى 200 متر، كما يستمر جنوب البلاد وسيناء تحت تأثير حالة عدم الاستقرار خلال ساعات الليل أيضًا.

تساقط الثلوج في أسوان

وشهدت محافظة أسوان تساقط قطع صغيرة من الثلوج والبرد على بعض المناطق، صاحب ذلك عاصفة ترابية شديدة وظهور أصوات البرق والرعد والتساقط الغزير للأمطار.

وتقول الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ الفرصة غير مهيأة اليوم أو غدًا لتساقط الثلوج مرة أخرى على أسوان، إلا أنّ الفرصة لا زالت مُهيأة لسقوط الأمطار الرعدية واستمرار العاصفة الترابية، لتبدأ حدة عدم الاستقرار تخف تدريجيًا بدءًا من الغد.

نصائح الأرصاد في حالات عدم الاستقرار

- ضرورة متابعة النشرات الجوية التي تنقل أخبار حالة الطقس من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والابتعاد عن الأخبار الزائفة التي يتم ترويجها عبر السوشيال ميديا والتي تسبب حالة من الذعر للمواطنين.

- تجنب القيادة على الطرق المؤدية إلى سلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من جنوب الصعيد، إذ أنّ هذه الطرق هي الأكثر عرضة للسيول خلال الساعات القادمة.

- على الراغبين في السفر خلال الساعات القادمة تأجيل السفر إلى غد أو بعد غد، تجنبا لحوادث الطرق، وإذ تقل حدة هطول الأمطار بدءا من الغد.

- يجب الابتعاد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء الموجودة في الشوارع والطرقات، تجنبا للإصابة بالصعق الكهربي.

- تجنب الإمساك بأي من الأشياء المعدنية أو الموصلة للكهرباء أثناء سقوط الأمطار وأثناء حدوث البرق والرعد والذي يكون عبارة عن شرارة كهربية.