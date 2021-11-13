«الأرصاد»: استقرار حالة الطقس في أسوان بعد ظهر الغد

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن تعرض أسوان للأمطار والثلوج والبرد، نتيجة لبعض العوامل الجوية، مثل منخفض السودان الموسمي، الذي أثر عليها برياح جنوبية شرقية، محملة بكميات كبيرة من الرطوبة، تزامنا مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا؛ تسبب في وجود فروق في درجات الحرارة بأكبر من 40 درجة مئوية.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج «حضرة المواطن»، على قناة الحدث اليوم: «بعد ظهر الغد ستستقر الأجواء تماما في أسوان وأهل مصر في الجنوب، وستنتهي حالة عدم الاستقرار».

لا علاقة بما يحدث اليوم بطقس فصل الشتاء المقبل

وتابع مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، بأن ما يحدث في أسوان لا يعبر عن بوادر الطقس في شتاء هذا الموسم، إذ إن الفصول ليست مرتبطة ببعضها، فالكتل الهوائية التي تؤثر على الفصول مختلفة.

وأشار إلى أن محافظتي الأقصر وقنا، وبعض مناطق سلاسل جبال البحر الأحمر، شهدت عواصف ترابية وسقوط أمطار غزيرة وصلت إلى حد السيول، التي كونت كميات كبيرة من المياه في مخرات السيل المؤدية إلى سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

الموجة الأولى من نوعها منذ 11 سنة

وفي وقت سابق، قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن موجة الطقس السيء التي ضربت المحافظة أمس، الجمعة، لم تحدث منذ نحو 11 عاما، مشددًا على أن كل أجهزة المحافظة تتواصل وتعمل في إطار غرفة العمليات بشكل مستمر، كما تتعاون المحافظة مع الدفاع الشعبي على التعامل مع الأزمات.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، أن المعدات كانت جاهزة للتعامل مع الأزمة: «أحمد الله على تخطي الأزمة، والخسائر لم تكن كبيرة مقارنة بحجم ما حدث من أخطار».