حكاية مستريحة المفروشات.. سيدة إدكو نصبت على 6 مواطنين في 6 ملايين

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية، تفاصيل قيام ربة منزل تدعى «و . ع»، وشهرتها الحاجة «هندية»، بالنصب على عدد من المواطنين بالبحيرة، والاستيلاء على أموالهم بحجة استثمارها فى مجال تجارة وتصنيع الملابس والمفروشات، حيث كشفت التحريات أن السيدة احتالت على ضحاياها مقابل فوائد شهرية مغرية.

قروض وإغراءات

ووفقا للتحريات والتحقيقات، فقد كانت المتهمة تملك محلا لتجهيز العرائس، وحصلت على قروض من البنوك وافتتحت عددا من المحال الأخرى للمفروشات، وهو ما استرعى انتباه الأهالى، واعتقدوا أن نشاطها مربح للغاية، فعرض عليها موظف استثمار مبلغ مليون جنيه حصل عليه من ميراثه من والده فى قطعة أرض بالبحيرة.

7 آلاف جنيه فوائد عن كل 100 ألف

وتابعت التحريات أن المتهمة لم تكتف بذلك، بل أذاعت عن تلقيها أموال مقابل فوائد، وبالفعل تمكنت من استقطاب 5 مواطنين آخرين، ونجحت فى الحصول منهم على 5 ملايين جنيه آخرى، مقابل 7 آلاف جنيه عن كل 100 ألف جنيه فوائد شهرية، لكنها عجزت عن السداد كما رفضت رد المبالغ الأصلية.

6 ضحايا لاحتيال المتهمة

وذكرت التحريات أنه تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة إدكو بالبحيرة و6 آخرين، بقيام إحدى السيدات بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة وتصنيع الملابس الجاهزة والمفروشات، مقابل أرباح شهرية، إلا أنها توقفت عن سداد الأرباح وامتنعت عن رد أصول المبالغ إليهم بالمخالفة للقانون.

نشاط إجرامى

بإجراءات التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها سيدة مقيمة بدائرة مركز شرطة إدكو بالبحيرة، وقيامها بممارسة نشاطها الإجرامي بالاستيلاء على مبالغ مالية قدرها 6 ملايين جنيه من الشاكين.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة أمكن ضبط المتهمة وبمواجهتها أقرت بارتكابها للواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهمة للنيابة التى تولت التحقيق.