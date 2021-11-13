متحف المجوهرات ينشر صورة قطعة ماسية من مقتنيات الأميرة فوزية فؤاد

عرض متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية قطعة مميزة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تتمثل في توكة حزام ماسية من مقتنيات الأميرة فوزية فؤاد.

وتظهر توكة الحزام مستطيلة الشكل من البلاتين مرصعة بالماس مكتوب عليها «فوزية» باللغة العربية، وعلى كل جانب حلية على شكل زهرة ومرصعة بالماس، ويتوسط هذه الحليات حلية على شكل نصف زهرة، واحدة بالأعلى وأخرى مثيلها من الأسفل ومرصعة بالماس أيضًا.

تحفة فنية لم تتكرر مصنوعة خصيصا للأميرة فوزية

وأوضح متحف المجوهرات الملكية في الإسكندرية، أن الأسباب التي جعلت هذه القطعة قطعة مميزة، كونها تحفة فنية لم تتكرر مصنوعة خصيصا للأميرة فوزية، بالإضافة إلى تصميمها الأكثر من رائع وكتابة اسم الأميرة عليها مرسوما باللغة العربية أعطى لها جاذبية وجمالا لا يقارن بأي قطعة أخرى.

ونشرت إدارة المتحف، صورة للتوكة كاملة، بالإضافة إلى صورة لأحد الزهور على جوانب التوكة، وصورة أحد فصوص الماس المستخدمة في كتابة الكلمة، وصورة أحد الحليات التي تتوسط التوكة من أعلى ومن أسفل.

مقتنيات متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية

ويعد متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية هو المتحف الوحيد الذي يعرض مجوهرات على مستوى مصر ويوجد به 1045 تحفة فنية رائعة ترجع إلى أميرات الأسرة العلوية الحاكمة، فيما تعد أكثر قطعتين إقبالًا من الرواد السيدات تاج الأميرة شويكار زوجة الملك فؤاد وتاج الملكة فريدة زوجة الملك فاروق، وفيما تتجه أنظار زوار المتحف من الرجال إلى قطعة تمثل شطرنج من الذهب المموه المرصع بالماس وكان مهدى من شاه إيران محمد رضا بهلواني زوج الملكة فوزية شقيقة الملك فاروق.

ويتكون متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية، من طابقين كل طابق يضم عددا من القاعات، تعرض مجموعات متنوعة من المجوهرات، وأدوات الزينة، وأدوات المائدة والكتابة الخاصة بأمراء وأميرات الأسرة العلوية الذين حكموا مصر في الفترة من عام 1805، حين تولى محمد علي باشا حكم مصر وحتى عام 1952.