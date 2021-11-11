وظائف خالية في بنك الإسكندرية وشركة ماستركارد.. الشروط والمؤهلات

أعلن بنك الإسكندرية وشركة ماستركارد عن حاجتهما لشغل وظائف خالية داخل قطاعات البنك والشركة المالية، وأشارا إلى ضرورة توافر عدد من الشروط والمؤهلات في طالب الوظيفة، تستعرضها «الوطن» على النحو التالي وفقا لما هو معلن بالبنك والشركة المصرفية.

وظائف بنك الإسكندرية

طرح بنك الإسكندرية عبر حسابه الخاص على موقع «لينكد إن» حاجته إلى 3 وظائف وهي:

وظيفة Senior Public Relations Officer

- من 3 إلى 5 سنوات خبرة في مجال العلاقات العامة والإعلامية.

- يفضل أن يكون مجال الخبرة في البنوك أو الاتصالات أو الوكالات.

- مهارات اتصال ممتازة.

- مهارات كتابة ممتازة باللغتين الإنجليزية والعربية.

وظيفة Senior Marketing Communication Officer

- مسؤول عن المساهمة في تنفيذ استراتيجية الاتصال وخطط التسويق.

- مسؤول عن تطوير مفهوم الاتصالات للمنتجات / الخدمات الجديدة عبر تعيين خطة نشاط التسويق والميزانية للحملات التجارية على أساس تقويم سنوي للأصول والالتزامات وADCs بالتنسيق مع شركاء الأعمال.

- مسؤول عن سير عمل الوكالة والمشاريع قيد الإعداد.

- مسؤول عن الأصول والالتزامات والتخطيط الإعلامي لـ ADCs والتنسيب عبر جميع قنوات التوصيل والمركبة الإعلامية.

- متابعة نتائج الحملة وتقديم تحليل ما بعد الحملة ونتائج الاستحواذ بالتنسيق مع شركاء الأعمال وأصحاب المصلحة.

وظيفة Senior Data Analyst Retail CRM

- يفضل SAS المؤسسة والبرمجة أو معرفة ممتازة في SQL (كتابة البرامج النصية / الاستعلامات).

- مهارات متقدمة في مايكروسوفت أوفيس.

- يفضل المجال المصرفي وتحليلات البيانات أو تجربة MIS.

- تحليلات البيانات وإدارتها.

- مهارات عرض جيدة.

وظيفة شركة ماستركارد

كما أعلنت شركة ماستركارد للدفع الإلكتروني عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «لينكد إن» عن وظيفة خالية وهي «Technical Architect»، بشروط على النحو التالي:

- درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات أو علوم الكمبيوتر أو نظم المعلومات الإدارية أو ما يعادلها من الخبرة والتعليم ذات الصلة.

- الخلفية التشغيلية / التقنية في صناعات المدفوعات والخدمات المالية.

- التنفيذ المسبق، خبرة إدارة المنتج في منصات مجال المدفوعات مثل معالجة المُصدر ومنتجات معالجة المشتري هي ميزة.

- تجربة تقنية مع لاعبي نظام الدفع (التجار، PSP، منصات الولاء، Gateway’s، المستحوذون ومقدمو التجارة)

- خبرة في تطوير المنتجات و / أو تحليل الأعمال.

- معرفة تقنيات التقاط المتطلبات والمواصفات والقدرة على موازنة الاحتياجات التجارية التكتيكية مع احتياجات المنتج الاستراتيجي والهندسة المعمارية.

- فهم واجهات برمجة التطبيقات أو العمل في أقسام تطوير / ابتكار المنتجات الجديدة.

- المعرفة المسبقة بمنتجات وخدمات ماستركارد ميزة إضافية.

- حل المشكلات وتوثيق المنتج ومهارات إدارة المشروع.

- فهم احتياجات العملاء والمكدس التكنولوجي الحالي.

- التنسيق الوثيق مع المتخصصين في الحلول لفهم القدرات الوظيفية للمنتج ومتطلبات التكامل الفني.

- العمل مع مهندس الحلول ومتخصصي الحلول للتوصية بالحلول والحزم الجديدة المستندة إلى الاحتياجات للعملاء لمعالجة «نقاط الألم» الرئيسية للعملاء.

- توفير المعلومات الداخلية لمهندس الحلول / CSCL حول ما هو جاهز وجداول زمنية لخارطة الطريق من منظور تقني.

- تحديد تصميم حل ملائم محليًا وقابل للتطوير عالميًا استنادًا إلى أصول Mastercard الحالية والشركاء الخارجيين.

- تعيين المواصفات الفنية للحل المقترح إلى بنية العميل.

- إحضار مناقشات الميزانية المتعلقة بالتكنولوجيا، بالتعاون مع Finance، إلى SA وفريق الفريق لحل المشكلات.

-تحديد وتجهز ويدير متكاملي النظام المحليين المطلوبين لطرح الحلول / المنتجات الجديدة في السوق.