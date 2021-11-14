«ياقوت» يستعرض أبرز تعديلات قانون «الشهر العقاري»: قضى على كل العقبات

قال جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن التعديل الأخير الذي طرأ على قانون الشهر العقاري والتيسيرات الجديدة، نصت على نقل الملكية حال حيازة أي عقار بحسن نية لعدد سنوات معينة، موضحًا أن هناك استقلالية تامة بين إجراءات التسجيل وضريبة التصرفات العقارية، «الفصل بين التسجيل واستمرار المرافق تم في القانون الجديد، وأصبح لدينا استقلالية تامة في إجراءات ورسوم التسجيل ومن يحتاج تسجيل بيته لا يحتاج للتأكد من سداد ضريبة التصرفات العقارية».

مدة طلب تقنين العقار في الشهر العقاري كان يستغرق سنة أو أثنين

وأضاف «ياقوت»، خلال حواره في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، والذي يُعرض على شاشة «أون»، أنه في القانون الجديد ستكون الحيازة هادئة مستقرة بنية حسنة لمدة خمس سنوات بدلًا من 15 سنة، وهي طريق لكسب الملكية، وما سيؤيد الحيازة بعض الإجراءات، مثل إيصالات كهرباء أو صحة بيع ونفاذ، أو ما سيحدده اللائحة التنفيذية، موضحًا أن مدة طلب تقنين العقار في الشهر العقاري كان يستغرق سنة أو سنتين، بينما بعد التعديل أصبح يأخذ شهرا واحدا فقط.

أصعب ما يدور في مكاتب الشهر العقاري كانت هي مدة التوثيق

وأوضح رئيس المصلحة، أن أصعب ما يدور في مكاتب الشهر العقاري كان مدة التوثيق، والتي كانت سنة ويجوز مدها لمدة أخرى بواقع عامين، «كانت من أخطر المواد، الآن بات وفقا للتعديل الجديد هناك سقف زمني لا يستغرق أكثر من شهر أي 30 يوما على الأكثر»، مؤكدًا أن التعديلات الجديدة لا تُعتبر في حد ذاتها تعديلات بل قانون جديد قضت على كل العقبات، أهمها الوقت والتكلفة والإجراءات، كما أن التعديلات الأخيرة في قانون الشهر العقاري، والتيسيرات المقدمة من الحكومة رسخت من فكرة «الشباك الواحد».