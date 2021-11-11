بعد تعديل قانون الشهر العقاري.. إزاي تسجل شقتك باسمك والرسوم المطلوبة؟

وافق مجلس النواب، أمس، نهائيا، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب الخطة والموازنة، على إرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، حتى 30 يونيو لسنة 2023، في ضوء ما كلفت به القيادة السياسية، من أجل التيسير في إجراءات تسجيل الملكية، والتسهيل على المواطنين، وتلافي مشكلة صعوبة استخراج أي أوراق من الشهر العقاري بسبب القوانين السابقة.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، خطوات تسجيل الشقة باسم المالك، باتباع الخطوات والإجراءات، التي حددتها مصلحة الشهر العقاري، لتسجيل الممتلكات بشكل عام، ومن بينها الشقق السكنية، التي تختلف باختلاف حالة العقار نفسه.

خطوات تسجيل شقة في الشهر العقاري

وقال الخبير القانوني، علي صبري، في حديثه لـ«الوطن»، إنه يتوجب على المالك معرفة طرق التسجيل في مصلحة الشهر العقاري، موضحا أنه توجد طريقتان للتسجيل، أولهما الذهاب إلى مأمورية الشهر العقاري بصحبة البائع، والبدء في تسجيل العقار، أما الطريقة الثانية فتكون ملزمة حال عدم تواجد صاحبة العقار بصفته «البائع»، فلابد من أخذ حكم محكمة تحت مسمى «صحة ونفاذ» أولًا، والانتهاء من معرفة إجراءاته جيدًا لأخذ الحكم في الجلسة الأولى لعدم دفع نسبة 7.5% من قيمة العقار في حالة تأجيل القضية.

وأضاف المحامي، أنه عقب ذلك، فلابد من إجراء كشف مساحي للشقة ومراجعته بالشهر العقاري وعمل إشهار لعريضة الدعوى به، مع دفع رسوم نقابة المحامين وتقدر بقيمة 1% من قيمة العقد، موضحا أن أي طلب تسجيل في الشهر العقاري يمر بثلاثة مراحل، تبدأ بالقبول، ثم تحرير العقد، وأخيرًا الإشهار بالمأمورية الرئيسية للشهر العقاري التابعة لها الوحدة.

تكاليف خدمة تسجيل شقة بالشهر العقاري

وأوضحت مصلحة الشهر العقاري، أن فئات الرسوم الخاصة بتكلفة الأعمال المساحية جاءت على النحو التالي:

ـ بالنسبة للعقارات المبنية والأراضي الفضاء وما في حكمها: 500 جنيه حتى مسطح 100 متر مربع، و1000 جنيه حتى مسطح 200 متر مربع، و1500 جنيه حتى مسطح 300 متر مربع.

وأضافت المصلحة: فيما يخص الأراضي الزراعية والأراضي الصحراوية والأراضي البور خارج كردون المدن وما في حكمها، تقدر الرسوم بـ500 جنيه حتى خمسة أفدنة، و1000 جنيه حتى عشرة أفدنة، و2000 جنيه لما يجاوز عشرة أفدنة، ويتعدد الرسم بتعدد التصرفات أو الموضوعات أو الوحدات العقارية أو القيود في صحيفة وحدة عقارية.