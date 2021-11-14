وفاة رئيسة البرلمان السوري السابقة عن عمر ناهز 63 عاماً

توفيت رئيسة مجلس الشعب السوري «البرلمان» السابقة، الدكتورة هدية عباس، أمس السبت، في المستشفى العسكري بـ دير الزور أكبر مدن شرق سوريا، إثر نوبة قلبية.

من جانبه، نعى مجلس الشعب السوري، الدكتورة هدية عباس، التي وافتها المنية عن عمر ناهز 63 عاماً، فيما قال عضو مجلس الشعب السوري مجيب الدندن، في تصريحات، إن «عباس» هي أول سيدة تعين في المنصب منذ استقلال سوريا نهاية أربعينات القرن الماضي، وبقيت في منصبها منذ 6 يونيو 2016 حتى 20 يوليو 2017، وتمت إقالتها من المنصب بسبب خلافات دخل المجلس، وفقا لما ذكرته صحيفة «البيان» الإماراتية.

والدكتورة هدية عباس من مواليد 1958 بمحافظة دير الزور الواقعة في شرقي البلاد وحازت على شهادة الدكتوارة في الهندسة الزراعية من جامعة حلب.

الدكتورة هدية عباس عملت مدرسة في جامعة الفرات

وعملت الدكتورة هدية عباس، مدرسة في جامعة الفرات وشغلت عدة مناصب سياسية منها عضو في المكتب الإداري للاتحاد الوطني لطلبة سورية لفرع المنطقة الشرقية منذ 1978 حتى 1983، ثم رئيسة للمكتب الإداري للاتحاد الوطني لطلبة سوريا فرع دير الزور الرقة منذ عام 1983 حتى عام 1988، وعضو قيادة فرع دير الزور لحزب البعث العربي الاشتراكي السوري من عام 1988 حتى عام 1998.

وكانت الدكتورة الراحلة، قالت في 2017 في حوار مع «الوطن»، إنه خلال جولاتها ومشاركاتها الخارجية عملت على إظهار ما تتعرض له سوريا من حرب تقودها جماعات إرهابية من أكثر من 100 دولة.

وأضافت «عباس»، أن هذه الحرب تمولها وتدعمها دول استعمارية فى انتهاك صارخ للقوانين الدولية ولميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بمحاربة الإرهاب.