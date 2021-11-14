سميحة أيوب لمنتقدي اسم مسرحية «المومس الفاضلة»: رجعونا 500 سنة لورا

علقت سيدة المسرح العربية الفنانة سميحة أيوب، على الهجوم على مسرحية «المومس الفاضلة»، قائلة: «أنا مندهشة جدا من الهيصة المعمولة، والدنيا قامت مقعدتش عشان اسم مسرحية هم ميعرفوش محتواها إيه، محتواها نبيل جدا وبناء، وزي ما بيقولوا لا تقربوا الصلاة ومكملوش».

فيه مسرحيات اسمها يكون عادي لكن محتواها به «مومسة»

وأضافت «أيوب»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «حديث القاهرة»، المذاع على قناة «القاهرة والناس»، ويقدمه الإعلاميان خيري رمضان وكريمة عوض، السبت، أن هناك مسرحيات اسمها يكون عاديا لكن محتواها «المومسة» والمحتوى الحقير الذي يرفضه الجميع ونخشى على الأولاد الصغار مشاهدته وتقليده فيما بعد.

أيوب: حزينة على الناس اللي بتفكر التفكير ده

وتابع: «أنا نفسي الهيجان ده يحصل لشئ نافع للبلد مش علشان اسم مسرحية، أنا حزينة على الناس اللي بتفكر التفكير ده، وقدمت المسرحية دي في الستينات، أحنا دلوقتي تقهقرنا 500 سنة، بنتقهقر بشكل سريع وده شئ يؤلمني جدا».

المسرحية دي مش جريمة والفن ثقافة ورقي

وواصلت الفنانة القديرة: «أنا لو إنسان مسؤول عن نفسي لازم أفكر قبل ما أنقد وأقول حاجة أكون ملمة بيها، مسرحية المومس الفاضلة دي مش جريمة، الفن ده ثقافة ورقي وتنوير، وعلشان حد رمانا بطوبة نقوم نعيط ونجري، لأ، أحنا ماشيين في طريقنا للتنوير».

المسرح القومي اتحول لمقلب زبالة

ووجهت الفنانة رسالة للمسؤولين بسبب الباعة الجائلين حول المسرح القومي ومسرح الطليعة، قائلة: «بقالنا 15 سنة لسانا إدلدل ونقول، المفروض ميكنش احنا اللي نقول هما اللي يقولوا، لأن ده منارة الفن في العالم العربي، وحواليه مقلب زبالة، اللي عاوز يدخله يخبط على فانيلات متعلقة، حاجة مؤلمة، ودي مش شغلتنا دي شغلة المسؤولين عن القاهرة».

وأكدت أن الهجوم على اسم المسرحية لن يثنيها عن المشروع: «رغم شعوري بخيبة أمل من كم الاعتراضات الوهمية، فإن هذا الهجوم زاد من تمسكي بهذا المشروع، بالعكس فهذا الهجوم من شأنه أن يساهم في إقبال الناس على العرض».