الرياح تزيد الحرائق في عدد من القرى جنوب لبنان وتصل المنازل «فيديو»

توسعت رقعة الحرائق التي اندلعت فجر أمس السبت، في عدد من القرى جنوبي لبنان بسبب اشتداد الرياح، وسط مناشدات الأهالي والبلديات لإنقاذ ما تبقى من المساحات الخضراء، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

الجنوب يحترق يا بشر pic.twitter.com/eUus6LeLJE — Roro (@Roro82935558) November 14, 2021

وكان حريق كبير، اندلع فجر أمس السبت، في منطقة صور في وادي العزية - زبقين والحنية وخراج مجدل زون وجب سويد، جبال البطم، طيرفلسيه، برج الشمالي، الخرايب، أرزون، زبقين، ياطر، ديرقانون النهر، العزية، سلعا، شحور، فيما تم تسجيل حالات اختناق، كما تم إخلاء 7 منازل.

وكانت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية، قالت مساء أمس السبت، إن النيران ما زالت تتمدد في أحراج الصنوبر في خراج بلدتي برقايل والقرقف- عكار، وحصدت المزيد من الأشجار الحرجية والنباتات البرية، مشيرة إلى بلوغ النيران حدود العديد من المنازل السكنية القريبة.

غابات الجنوب تحترق وقلبنا يحترق ايضا.. انها لعنة حلّت علينا في كل مكان… وتحرقنا كل يوم.. #الجنوب_يحترق .. تحية للدفاع المدني وللاهالي ولكل من يساعد بما تيسّر من امكانات… انقذوا الجنوب.. pic.twitter.com/J2lWFEHyBk — Salman Andary (@salmanonline) November 13, 2021

من جانبها، قامت عناصر الدفاع المدني، بالتعاون مع الاهالي وفريق التدخل السريع في جمعية درب عكار بجهود كبيرة في محاولة لمنع تمدد رقعة النار.

ناشطون يناشدون السلطات اللبنانية بـ توفير الدعم اللازم لإخماد الحرائق

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي كثافة النيران التي تلتهم المساحات الخضراء، في كل من القصيبة، ومحيط باريش قضاء صور، والمنطقة الحرجية بين الزرارية وصير الغربية.

وناشد ناشطون عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، السلطات في لبنان، بتوفير الدعم اللازم لإخماد الحرائق.