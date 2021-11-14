أرخص 3 سيارات هاتشباك في مصر موديل 2022

سيارات هاتشباك واحدة من الفئات الأكثر انتشارًا ضمن السيارات الملاكي في السوق المصري، خاصة في فئة المستهلكين من الشباب، لعدة مقومات أهمها صغر الحجم، وتقارب أبعاد السيارة، وسعرها المناسب إلى حد كبير ضمن أسعار السيارات في السوق المحلي؛ وخلال السطور التالية رصد لقائمة أسعار ومواصفات أرخص 3 سيارات هاتشباك موديل العام 2022 في مصر.

سوزوكي ألتو

-تتوافر السيارة في السوق المحلي بفئة واحدة، يصل سعرها إلى 124.900 جنيه.

-تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 800 سي سي، ينتج قوة 47 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 69 نيوتن/ متر.

-المحرك متصل بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات.

-تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات، وتستهلك متوسط 3.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

-تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100 كم/ ساعة في غضون 20 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 130 كم/ ساعة.

-تأتي السيارة بأبعاد (3430 ملم الطول، 1490 ملم العرض، 1475 ملم الارتفاع، 2360 ملم طول قاعدة العجلات).

-ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 160 ملم، وتصل سعة الصندوق الخلفي حوالي 180 لتر.

سوزوكي اسبريسو

-تتوافر السيارة في السوق المحلي بفئة واحدة، يصل سعرها إلى 149.900 جنيه.

-تعتمد السيارة على محرك ثلاثي الأسطوانات، بسعة 1000 سي سي، ينتج قوة 67 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 90 نيوتن/ متر.

-المحرك متصل بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات.

-تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات، وتستهلك متوسط 4.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

-تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100 كم/ ساعة في غضون 14.3 ثانية.

-تأتي السيارة بأبعاد (3565 ملم الطول، 1520 ملم العرض، 1549 ملم الارتفاع، 2380 ملم طول قاعدة العجلات).

-ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 180 ملم، وتصل سعة الصندوق الخلفي حوالي 239 لتر.

سوزوكي سويفت

-تتوافر السيارة في السوق المحلي بفئتين مختلفتين في التجهيزات، يصل سعر الأولى إلى 214.900 جنيه، والفئة الثانية بسعر 229.900 جنيه.

-تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1200 سي سي، ينتج قوة 84 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 107 نيوتن/ متر.

-المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 5 سرعات.

-تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات، وتستهلك متوسط 6.2 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

-تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100 كم/ ساعة في غضون 12.9 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/ ساعة.

-تأتي السيارة بأبعاد (3840 ملم الطول، 1735 ملم العرض، 1495 ملم الارتفاع، 2450 ملم طول قاعدة العجلات).

-ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 120 ملم، وتصل سعة الصندوق الخلفي حوالي 211 لتر.