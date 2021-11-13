«سوزوكي التوا» بـ125 ألف جنيه في 2022.. سيارة سيدات مصر الأولى

يبحث راغبو اقتناء السيارات عن أحدث الموديلات وأوفرها اقتصاديا، خاصة في ظل ما يشهده سوق السيارات من تذبذب في الأسعار، وتوقعات بارتفاع سعر الموديلات الجديد لعام 2022.

وسجلت الزيادة في أسعار بعض السيارات لموديل العام الجديد، حوالي 15 ألف جنيه دفعة واحدة، وذلك للسيارات الحديثة بجميع فئاتها.

«حمدي»: «كورونا» تتسبب في زيادة مفاجئة بأسعار السيارات

وقال علاء حمدي، عضو رابطة تجار السيارات، إنَّ زيادة أسعار السيارات المفاجىء للموديلات الحديثة يرجع إلى انتشار جائحة كورونا خلال العامين الماضيين.

وأوضح عضو رابطة تجار السيارات، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ استئناف النشاط الاقتصادي وحركة التجارة بين الدول بعد فترات الإغلاق، أثر على سوق السيارات بمصر ليشهد ارتفاعا في الأسعار، بجانب تخفيض المصانع لإنتاج السيارات الحديثة.

مميزات ومواصفات السيارة الجديدة لـ سوزوكي التوا

وتعد سوزوكي التوا موديل 2022، من أرخص أنواع السيارات الحديثة فى مصر في الوقت الراهن، بجانب لقبها بسيارة النساء الأولى في مصر، وذلك لحجمها الصغير ولتوفيرها في استهلاك البنزين.

وأعلنت شركة «مودرن موتورز»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية اليابانية «سوزوكي» في مصر، عن أسعار السيارة سوزوكي ألتو موديل 2022، التي بلغت 124.9 ألف جنيه داخل السوق المحلية خلال نوفمبر 2021.

كما تعتبر السيارة سوزوكي ألتو، لفئة السيارات الهاتشباك، مزودة بمحرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 800 سي سي، يولد قوة قدرها 47 حصانا، وعزم أقصى للدوران 68 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات.

وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 20 ثانية – على أن تصل سرعتها القصوى إلى 130 كم/ ساعة، وذلك طبقًا للبيانات المعلنة عن «سوزوكي».

استهلاك الوقود.. للموديل الجديد من «سوزوكي»

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 3 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

«سوزوكى» التو.. الأبعاد الخارجية

ونستعرض في السطور التالية الأبعاد الخارجية للسيارة الجديدة:

- الطول 3430 مم، والعرض 1490 مم، والارتفاع 1475 مم، وسعة الشنطة الخلفية 180 لتر.

مواصفات سوزوكي ألتو 2022

من أهم مميزات وأوصاف سيارات سوزوكي التوا موديل 2022 ببعض المواصفات وسائل الأمن والسلامة ومنها «عدد 2 وسائد هوائية»، وفرامل مانعة للإنغلاق ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة.

التجهيزات والكماليات

من أبرز التجهيزات والكماليات للسيارة، وجود مصابيح أمامية وخلفية «هالوجين»، ومكيف هواء يدوي، وزجاح أمامي كهربائي، مع إمكانية التحكم في المقاعد الأمامية «يدوي» وطي المقاعد الخلفية، وجنوط 13 بوصة.