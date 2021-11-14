مصرع عامل مصري في حريق شرقي العاصمة اللبنانية

أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية، أمس السبت، مصرع عامل مصري في حريق بـ شرقي العاصمة اللبنانية «بيروت»، كما أصيب 4 من عناصر الدفاع المدني اللبناني، بحالات اختناق وحروق طفيفة في مدينة صور، أثناء مكافحة حرائق جنوب البلاد.

وقال وزير الداخلية اللبنانية، بسام مولوي، في تصريح بعد تفقده مكافحة عدد من الحرائق المتنقلة بين شمال وشرق وشمال وجنوب وجبل لبنان، إن رجال الدفاع المدني سيطروا على بعض الحرائق في حين تستمر محاولات إطفاء البعض الآخر، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

وزير الداخلية اللبناني: بعض الحرائق قد يكون مفتعلا

وأوضح مولوي، أن عناصر الدفاع المدني استطاعوا السيطرة على حريقين في جبل لبنان اما في الجنوب فتعمل فرق الدفاع المدني على إخماد 6 حرائق، مشيرا إلى أن الحرائق اندلعت في مختلف المناطق اللبنانية وبعضها قد يكون مفتعلا أوناتجا عن عوامل تغير الطقس.

وتابع الوزير اللبناني قائلا، إن التحقيقات جارية لمعرفة اسباب اندلاعها، فيما أوضحت «الوكالة الوطنية للاعلام» اللبنانية، أن الحرائق التهمت مساحات واسعة من الأشجار والأحراج، واقتربت من مناطق سكنية.

رئيس الوزراء اللبناني يجري اتصالات استباقية طلبا للمساعدة

من جانبه، أجرى رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، اتصالات استباقية، طلبا للمساعدة من الدول المجاورة في حال تطلب الوضع ذلك، وقال مكتب ميقاتي في بيان، إن رئيس الحكومة، أجرى اتصالات مع وزراء الداخلية والبيئة والزراعة وقيادة الجيش لاستنفار كل الاجهزة المعنية للاسراع في إخماد الحرائق ومنع تمددها.

بدورها، قالت الوكالة اللبنانية الرسمية، إن نيران الحرائق في شمالي لبنان تتمدد في أحراج صنوبر في خراج بلدتي برقايل والقرقف وتحصد المزيد من الاشجار الحرجية وبلغت حدود العديد من المنازل السكنية القريبة.

وأشارت الوكالة اللبنانية، إلى أن أكثر من 8 فرق في الجنوب تواجه صعوبات في إطفاء حرائق هائلة في مناطق حرجية، بسبب رياح قوية ساهمت في اقتراب النيران من المنازل السكنية، موضحة أن النيران ما تزال مشتعلة منذ الصباح في وديان وتلال بلدات زبقين والحنية ومجدل زون والمنصوري.

قوات «يونيفيل» تشارك في عمليات إخماد الحرائق

بدورها، شاركت فيه طوافات من القوات الجوية بعمليات اخماد الحرائق، فيما شاركت قوات الأمم المتحدة العاملة بجنوب لبنان المعروف اختصارا باسم «يونيفيل»، في عمليات إخماد الحرائق.

وأوضح المتحدث باسم قوات «يونيفيل»، أندريا تيننتي، في تصريح صحفي، إن قوات الأمم المتحدة، تساعد وحدات الدفاع المدني على إخماد الحرائق.