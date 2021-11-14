مقتل 26 متمردا في اشتباكات بين الأمن الهندي وماويين

شهدت عدة دول آسيوية وأفريقية خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث أمنية، منها اشتباكات وقعت في الهند بين المتمردين الماويين مع قوات الشرطة غربي البلاد، ما أسفر عن مقتل 26 من المتمردين على الأقل، كما شهدت باكستان مقتل 3 جنود، خلال عمليات أمنية جنوب غربي البلاد، وفي القارة الأفريقية، سلّم رئيس محكمة بلدة «كنتواري» التابعة لحركة «الشباب» الإرهابية بولاية جنوب الغرب، نفسه إلى الجيش الوطني الصومالي.

وقُتل 26 من المتمردين الماويين على الأقل في اشتباكات مع قوات الشرطة في ضاحية جادتشيرولي بولاية مهاراشترا الواقعة غربي الهند، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

إصابة 4 من أفراد الشرطة الهندية

وذكر تليفزيون نيودلهي «أن دي تي في»، نقلا عن مسؤولين أمنيين، قولهم إنّ تبادلا لإطلاق النار وقع صباح أمس السبت في غابة على مقربة من ضاحية جادتشيرولي، حين كانت قوات الأمن تنفذ عملية تفتيش داخل الغابة، ما أسفر عن مقتل 26 من المتمردين الماويين الشيوعيين، وأوضح المسؤولون الهنديون، أنّ 4 من أفراد الشرطة تعرضوا لإصابات بالغة.

وفي باكستان المجاورة، قُتل 3 جنود، خلال تطورات أمنية وقعت في إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد، وذكر الجيش الباكستاني في بيان، أنّ جنديين اثنيين قتلا بنيران عناصر إرهابية، أثناء مداهمة فرقة عسكرية معقلا للإرهابيين في منطقة هوشاب البلوشية، ضمن عملية أمنية رصدت تحركات لعناصر إرهابية مدعومة من الخارج.

وأشار الجيش الباكستاني، إلى أنّ الفرقة العسكرية حققت نجاحا كبيرا خلال العملية التي تكبّد فيها الإرهابيون خسائر فادحة، موضحا أنّ جنديا ثالثا قُتل أثناء محاولته إزالة عبوة ناسفة زرعها إرهابيون على طريق يرتاده المدنيون، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

مقتل صحفي أفغاني في انفجار سيارة بكابول

وفي أفغانستان، قتل صحفي أفغاني، أمس السبت، جراء انفجار استهدف السيارة التي تقله غرب عاصمة البلاد «كابول»، كما أسفر الانفجار عن إصابة 4 أشخاص آخرين.

والمنطقة التي شهدت الانفجار، تابعة لمجتمع «الهزارة» الذي طالته أعمال عنف شديدة خلال السنوات الأخير من قبل تنظيم «داعش» الإرهابي.

وأوضح مركز الصحفيين الأفغان، في تغريدة، أنّ حامد سيجاني مراسل تلفزيون «أريانا» الخاص، لقي مصرعه في الانفجار، كما أكدت زوجة الصحفي، الخبر عبر منشور على فيس بوك.

من جانبه، قال مسؤول في حركة «طالبان» - طلب عدم ذكر اسمه - لوكالة «رويترز» للأنباء، أنّ الانفجار أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة 7 آخرين بجروح، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان شاهد عيان، قال لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، إنّ الانفجار استهدف حافلة صغيرة ما أدى إلى احتراقها بالكامل، موضحا أنّ الانفجار وقع قرب نقطة تفتيش تابعة لـ«طالبان»، وأنّه سمع إطلاق نار على الفور بعد ذلك.

وفي الصومال، سلم رئيس محكمة بلدة «كنتواري» التابعة لحركة «الشباب» الإرهابية المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي ، يدعى «محمد حسن معلم» في محافظة شبيلي السفلي بولاية جنوب الغرب، نفسه إلى الجيش الوطني الصومالي، والمسؤول الإرهابي، كان من قضاة حركة الشباب ولعب دورا كبيرا في ابتزاز ممتلكات السكان المحليين.